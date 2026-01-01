phpMyAdmin is de meest gebruikte webgebaseerde beheerstool voor MySQL- en MariaDB-databases, die al meer dan twee decennia door miljoenen ontwikkelaars en databasebeheerders wordt vertrouwd. Het biedt een uitgebreide grafische interface voor het doorzoeken van gegevens, het uitvoeren van SQL-query's, het beheren van tabellen en indexen, het afhandelen van gebruikersrechten en het importeren of exporteren van gegevens — allemaal zonder commandoregeltoegang.

Deze implementatie draait in willekeurige servermodus, waardoor je verbinding kunt maken met elke MySQL- of MariaDB-instantie door de inloggegevens in te voeren bij het aanmelden. Zelf phpMyAdmin hosten op je eigen VPS houdt databasetraffic binnen je netwerk en biedt altijd beschikbare toegang die beveiligd is met HTTPS.