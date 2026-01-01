Implementeer phpMyAdmin met één klik installatie.
Webgebaseerde beheertool voor het beheren van MySQL- en MariaDB-databases via een intuïtieve grafische interface.
Kies een VPS-plan voor phpMyAdmin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpMyAdmin kunt bouwen
phpMyAdmin is de meest gebruikte webgebaseerde beheerstool voor MySQL- en MariaDB-databases, die al meer dan twee decennia door miljoenen ontwikkelaars en databasebeheerders wordt vertrouwd. Het biedt een uitgebreide grafische interface voor het doorzoeken van gegevens, het uitvoeren van SQL-query's, het beheren van tabellen en indexen, het afhandelen van gebruikersrechten en het importeren of exporteren van gegevens — allemaal zonder commandoregeltoegang.
Deze implementatie draait in willekeurige servermodus, waardoor je verbinding kunt maken met elke MySQL- of MariaDB-instantie door de inloggegevens in te voeren bij het aanmelden. Zelf phpMyAdmin hosten op je eigen VPS houdt databasetraffic binnen je netwerk en biedt altijd beschikbare toegang die beveiligd is met HTTPS.
Belangrijkste kenmerken van phpMyAdmin
Visueel databasebeheer
Blader, zoek, bewerk en verwijder gegevens in databases en tabellen via een intuïtieve webinterface.
SQL-query-editor
Voer query's uit met syntaxismarkering, autocompletie en een visuele querybouwer voor complexe bewerkingen.
Import en export
Verplaats data in en uit met SQL, CSV, XML, JSON en andere populaire formaten, met configureerbare opties.
Gebruikersbevoegdhedenbeheer
Maak en beheer databasegebruikersaccounts met gedetailleerde toegangscontroles over MySQL-servers.
Multi-serverondersteuning
Maak verbinding met verschillende MySQL- en MariaDB-instanties vanaf één phpMyAdmin-implementatie met behulp van de willekeurige servermodus.
Servermonitoring
Bekijk database- en tabelstatistieken, volg serverstatusstatistieken en monitor prestaties in realtime.
Waarom phpMyAdmin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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