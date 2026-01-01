Posterizarr is een open-source automatiseringstool die prachtige, tekstloze posters, achtergronden en titelkaarten maakt voor je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheek. Het haalt artwork op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, en past vervolgens je eigen overlays, lettertypen en tekstregels toe, zodat elke film, serie en seizoen er consistent uitziet in de hele bibliotheek.

Zelf Posterizarr hosten op een VPS geeft het de stabiele uptime en toegewijde bandbreedte die nodig is voor onbeheerde bulk artwork-generatie voor duizenden items. De meegeleverde web-UI laat je instellingen beheren, voortgang monitoren en runs activeren vanuit de browser, terwijl integraties met Tautulli, Sonarr en Radarr ervoor zorgen dat nieuwe releases er gepolijst uitzien zodra ze in je bibliotheek verschijnen.