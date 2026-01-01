Implementeer Posterizarr met één klik installatie.
Geautomatiseerde postergenerator voor Plex, Jellyfin en Emby die afbeeldingen ophaalt en eroverheen plaatst van TMDB, Fanart en TVDB.
Kies een VPS-plan voor Posterizarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Posterizarr kunt bouwen
Posterizarr is een open-source automatiseringstool die prachtige, tekstloze posters, achtergronden en titelkaarten maakt voor je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheek. Het haalt artwork op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, en past vervolgens je eigen overlays, lettertypen en tekstregels toe, zodat elke film, serie en seizoen er consistent uitziet in de hele bibliotheek.
Zelf Posterizarr hosten op een VPS geeft het de stabiele uptime en toegewijde bandbreedte die nodig is voor onbeheerde bulk artwork-generatie voor duizenden items. De meegeleverde web-UI laat je instellingen beheren, voortgang monitoren en runs activeren vanuit de browser, terwijl integraties met Tautulli, Sonarr en Radarr ervoor zorgen dat nieuwe releases er gepolijst uitzien zodra ze in je bibliotheek verschijnen.
Belangrijkste kenmerken van Posterizarr
Volledige webinterface
Beheer instellingen, monitor activiteit en start posteruitvoeringen vanaf een moderne browserinterface in plaats van JSON-bestanden handmatig te bewerken.
Plex, Jellyfin, Emby
Genereert illustraties voor alle drie de belangrijkste mediaservers en schrijft bestanden weg in een Kometa-compatibele mapstructuur voor draagbaarheid.
Multibronnenkunstwerk
Haalt afbeeldingen op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, zodat elke titel bronafbeeldingen van hoge resolutie en zonder tekst kan vinden.
Aangepaste overlays en tekst
Pas je eigen lettertypen, kleuren, verlopen en tekstregels toe om een uniforme posterstijl te creëren voor films, series en seizoenen.
Arr stack-integratie
De trigger draait automatisch vanuit Tautulli, Sonarr en Radarr, zodat nieuwe releases bijpassende posters krijgen zodra ze zijn toegevoegd.
Back-up en handmatige middelen
Speciale volumes voor assetback-ups en handmatig samengestelde kunstwerken houden aangepaste posters veilig tijdens heropbouw en updates.
Waarom Posterizarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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