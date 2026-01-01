Implementeer Deluge met één-klik-installatie.
Lichtgewicht BitTorrent-client met een webinterface, plug-in ondersteuning en naadloze integratie van media-automatisering.
Kies een VPS-plan voor Deluge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Deluge kunt bouwen
Deluge is een lichtgewicht BitTorrent-client met uitgebreide functionaliteit, gebouwd op de libtorrent-bibliotheek, die alle essentiële mogelijkheden voor torrentbeheer biedt via een overzichtelijke browsergebaseerde interface. Het ondersteunt protocolversleuteling, DHT, peer-uitwisseling, proxy-routering, snelheidsregelaars en een plug-in-ecosysteem — waardoor het een betrouwbare keuze is voor zowel casual downloaden als geavanceerde media-automatisering opstellingen.
Deluge implementeren op een VPS biedt toegewijde bandbreedte voor continu seeden en downloaden zonder je thuisinternetverbinding of datalimieten te verbruiken. De altijd-actieve omgeving handhaaft gezonde ratio's op privétrackers, integreert naadloos met automatiseringstools zoals Sonarr en Radarr, en houdt je torrentactiviteit geïsoleerd op een dedicated infrastructuur met een statisch IP-adres.
Belangrijkste kenmerken van Deluge
Browsergebaseerde interface
Beheer alle torrents vanaf elk apparaat via een responsieve web-UI zonder een desktopclient te installeren of directe servertoegang te onderhouden.
Media-automatiseringintegratie
Integreert naadloos met Sonarr, Radarr en Lidarr voor geautomatiseerd downloaden van content, hernoemen en bibliotheekorganisatie.
Protocolencryptie
Versleutelt BitTorrent-verkeer om ISP-beperking te verminderen en privacy te verbeteren voor alle torrentactiviteit op de server.
Inpluggensysteem
Breid de functionaliteit uit met plugins voor labels, planning, RSS-feeds, webseeds en beheer op afstand van clients.
Gedetailleerde snelheidscontrole
Stel globale en per torrent upload-/downloadlimieten in met planningsondersteuning om het bandbreedtegebruik gedurende de dag te beheren.
Waarom Deluge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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