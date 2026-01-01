Implementeer Documenso met één klik.
Open-source documentondertekeningsplatform voor juridisch bindende digitale handtekeningen met volledige gegevenseigendom.
Kies een VPS-plan voor Documenso
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Documenso kunt bouwen
Documenso is een open-source alternatief voor DocuSign, gebouwd voor organisaties die veilige, juridisch bindende digitale handtekeningen nodig hebben zonder de controle over gevoelige documenten over te dragen aan een externe SaaS-provider. Het ondersteunt workflows voor ondertekening door meerdere partijen, documentsjablonen en uitgebreide audittrails, met een overzichtelijke interface die geschikt is voor juridische, HR- en financiële teams.
Documenso zelf hosten op je VPS houdt elk document, elke handtekening en elk auditrecord op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per document, geen opslaglimieten opgelegd door een leverancier, en geen risico op gegevensblootstelling via een gedeeld platform. Lokaal certificaatbeheer en configureerbare SMTP zorgen ervoor dat het ondertekeningsproces volledig binnen jouw controle blijft.
Belangrijkste kenmerken van Documenso
Meerpartijenondertekening
Documenten routeren naar meerdere ondertekenaars in sequentiële of parallelle volgorde en de voltooiingsstatus in realtime volgen.
Uitgebreide audit trails
Elke actie wordt gelogd met tijdstempels en IP-adressen, wat het bewijsspoor oplevert dat nodig is voor juridische en nalevingsdoeleinden.
Document templates
Sla vaak gebruikte documentstructuren op als sjablonen om terugkerende ondertekeningsworkflows zoals contracten en NDA's te versnellen.
Lokale certificaatondertekening
Documenten worden ondertekend met een lokaal beheerd certificaat, waarbij het cryptografische proces volledig binnen jouw infrastructuur blijft.
E-mail notificaties
Geautomatiseerde herinneringen en statusupdates houden alle partijen op de hoogte zonder handmatige opvolging van documentverzenders.
Waarom Documenso op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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