Documenso is een open-source alternatief voor DocuSign, gebouwd voor organisaties die veilige, juridisch bindende digitale handtekeningen nodig hebben zonder de controle over gevoelige documenten over te dragen aan een externe SaaS-provider. Het ondersteunt workflows voor ondertekening door meerdere partijen, documentsjablonen en uitgebreide audittrails, met een overzichtelijke interface die geschikt is voor juridische, HR- en financiële teams.

Documenso zelf hosten op je VPS houdt elk document, elke handtekening en elk auditrecord op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per document, geen opslaglimieten opgelegd door een leverancier, en geen risico op gegevensblootstelling via een gedeeld platform. Lokaal certificaatbeheer en configureerbare SMTP zorgen ervoor dat het ondertekeningsproces volledig binnen jouw controle blijft.