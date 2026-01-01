Tot wel 69% korting op SkySend

Implementeer SkySend met één klik installatie.

End-to-end versleutelde, zelf te hosten bestands- en notitiedeling met zero-knowledge serverarchitectuur.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
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8 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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21,99/mnd
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met SkySend kunt bouwen

SkySend is een minimalistische, zelf-hostbare dienst voor het delen van bestanden en notities met end-to-end versleuteling. Bestanden en notities worden volledig in de browser versleuteld met behulp van AES-256-GCM voordat ze de server bereiken, zodat de server alleen versleutelde blobs opslaat en nooit toegang heeft tot de ontsleutelingssleutel. Er zijn geen accounts, geen telemetrie en geen analyses.

SkySend zelf hosten op je eigen VPS houdt gedeelde inhoud onder je volledige controle, terwijl de privacygaranties van zero-knowledge versleuteling behouden blijven. Geïnspireerd op Mozilla Send en PrivateBin, maakt het gebruik van moderne beveiligingsprimitieven zoals HKDF-SHA256 sleutelafleiding en Argon2id wachtwoordbeveiliging om een snel, veilig alternatief te bieden voor commerciële diensten voor het delen van bestanden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van SkySend

Zero-knowledge encryptie

AES-256-GCM streamversleuteling wordt volledig in de browser uitgevoerd, waarbij de ontsleutelingssleutel alleen in het URL-fragment leeft en de server nooit bereikt.

Geen accounts vereist

Upload bestanden of deel notities direct zonder registratie, telemetrie of tracking — deellinks werken voor elke ontvanger zonder aanmelding.

Versleutelde notities

Deel tekstfragmenten, wachtwoorden, code met syntaxismarkering, Markdown of SSH-sleutels met optionele eenmalige weergave en configureerbare weergavelimieten.

Wachtwoordbeveiliging

Optionele Argon2id wachtwoordbeveiliging met geheugenintensieve, GPU-resistente sleutelafleiding ter bescherming tegen brute-force aanvallen op gedeelde inhoud.

S3-compatibele opslag

Optionele backend-ondersteuning voor Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner en Wasabi, met vooraf ondertekende URL's voor directe downloads die een vervaldatum en limieten afdwingen.

Configureerbare vervaldatum

Stel downloadlimieten en vervaltijden in per upload, met automatische opschoning van verlopen items en een ingebouwd dashboard voor het bijhouden van actieve shares.

Waarom SkySend op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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