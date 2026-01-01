SkySend is een minimalistische, zelf-hostbare dienst voor het delen van bestanden en notities met end-to-end versleuteling. Bestanden en notities worden volledig in de browser versleuteld met behulp van AES-256-GCM voordat ze de server bereiken, zodat de server alleen versleutelde blobs opslaat en nooit toegang heeft tot de ontsleutelingssleutel. Er zijn geen accounts, geen telemetrie en geen analyses.

SkySend zelf hosten op je eigen VPS houdt gedeelde inhoud onder je volledige controle, terwijl de privacygaranties van zero-knowledge versleuteling behouden blijven. Geïnspireerd op Mozilla Send en PrivateBin, maakt het gebruik van moderne beveiligingsprimitieven zoals HKDF-SHA256 sleutelafleiding en Argon2id wachtwoordbeveiliging om een snel, veilig alternatief te bieden voor commerciële diensten voor het delen van bestanden.