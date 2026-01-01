Implementeer SkySend met één klik installatie.
End-to-end versleutelde, zelf te hosten bestands- en notitiedeling met zero-knowledge serverarchitectuur.
Kies een VPS-plan voor SkySend
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SkySend kunt bouwen
SkySend is een minimalistische, zelf-hostbare dienst voor het delen van bestanden en notities met end-to-end versleuteling. Bestanden en notities worden volledig in de browser versleuteld met behulp van AES-256-GCM voordat ze de server bereiken, zodat de server alleen versleutelde blobs opslaat en nooit toegang heeft tot de ontsleutelingssleutel. Er zijn geen accounts, geen telemetrie en geen analyses.
SkySend zelf hosten op je eigen VPS houdt gedeelde inhoud onder je volledige controle, terwijl de privacygaranties van zero-knowledge versleuteling behouden blijven. Geïnspireerd op Mozilla Send en PrivateBin, maakt het gebruik van moderne beveiligingsprimitieven zoals HKDF-SHA256 sleutelafleiding en Argon2id wachtwoordbeveiliging om een snel, veilig alternatief te bieden voor commerciële diensten voor het delen van bestanden.
Belangrijkste kenmerken van SkySend
Zero-knowledge encryptie
AES-256-GCM streamversleuteling wordt volledig in de browser uitgevoerd, waarbij de ontsleutelingssleutel alleen in het URL-fragment leeft en de server nooit bereikt.
Geen accounts vereist
Upload bestanden of deel notities direct zonder registratie, telemetrie of tracking — deellinks werken voor elke ontvanger zonder aanmelding.
Versleutelde notities
Deel tekstfragmenten, wachtwoorden, code met syntaxismarkering, Markdown of SSH-sleutels met optionele eenmalige weergave en configureerbare weergavelimieten.
Wachtwoordbeveiliging
Optionele Argon2id wachtwoordbeveiliging met geheugenintensieve, GPU-resistente sleutelafleiding ter bescherming tegen brute-force aanvallen op gedeelde inhoud.
S3-compatibele opslag
Optionele backend-ondersteuning voor Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner en Wasabi, met vooraf ondertekende URL's voor directe downloads die een vervaldatum en limieten afdwingen.
Configureerbare vervaldatum
Stel downloadlimieten en vervaltijden in per upload, met automatische opschoning van verlopen items en een ingebouwd dashboard voor het bijhouden van actieve shares.
Waarom SkySend op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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