Implementeer Trailarr met één-klik-installatie.
Automatisch film- en tv-trailers downloaden en organiseren voor je Radarr- en Sonarr-mediabibliotheken.
Kies een VPS-plan voor Trailarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Trailarr kunt bouwen
Trailarr is een open-source aanvulling op de arr-mediastack die trailers vindt, downloadt en archiveert naast de films en tv-series die al worden beheerd door Radarr en Sonarr. Het maakt verbinding met meerdere Radarr-, Sonarr- en Plex-instanties, detecteert of een trailer al bestaat en gebruikt yt-dlp met FFmpeg om ontbrekende trailers op te halen in de resolutie en codec die jij kiest.
Trailarr zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de trailer-workflow continu blijft draaien zonder een homeserver te belasten, en gedownloade bestanden komen terecht in dezelfde bibliotheekpaden die jouw mediaserver al scant. Aanpasbare naamgevingsconventies, kwaliteitsprofielen en gebeurtenisgeschiedenis maken het eenvoudig om een complete trailercollectie te onderhouden die werkt met Plex, Jellyfin, Emby en Kodi.
Belangrijkste kenmerken van Trailarr
Radarr en Sonarr synchronisatie
Maakt verbinding met meerdere Radarr-, Sonarr- en Plex-instanties om elke gemonitorde film en tv-serie te ontdekken zonder handmatig importeren.
Automatische trailerdownloads
Maakt gebruik van yt-dlp en FFmpeg onder de motorkap om trailers op te halen en deze opnieuw te coderen naar je voorkeursresolutie, codec en audio-instellingen.
Kwaliteitsprofielen
Definieer profielspecifieke resolutie-, formaat- en filterregels zodat elke bibliotheek trailers krijgt die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.
Plex naamgevingsconventies
Slaat trailers op naast mediabestanden met Plex-achtige namen, zodat Plex, Jellyfin, Emby en Kodi ze oppikken zonder extra configuratie.
Hardwareversnelling
Optionele VAAPI- en NVIDIA-versnelling versnelt de transcodering van trailers en houdt het CPU-gebruik laag bij grote bibliotheken.
Gebeurtenisgeschiedenis en logboeken
Ingebouwde gebeurtenistracking en gedetailleerde logboeken laten precies zien welke trailers zijn gedownload, overgeslagen of mislukt voor eenvoudige probleemoplossing.
Waarom Trailarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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