Trailarr is een open-source aanvulling op de arr-mediastack die trailers vindt, downloadt en archiveert naast de films en tv-series die al worden beheerd door Radarr en Sonarr. Het maakt verbinding met meerdere Radarr-, Sonarr- en Plex-instanties, detecteert of een trailer al bestaat en gebruikt yt-dlp met FFmpeg om ontbrekende trailers op te halen in de resolutie en codec die jij kiest.

Trailarr zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de trailer-workflow continu blijft draaien zonder een homeserver te belasten, en gedownloade bestanden komen terecht in dezelfde bibliotheekpaden die jouw mediaserver al scant. Aanpasbare naamgevingsconventies, kwaliteitsprofielen en gebeurtenisgeschiedenis maken het eenvoudig om een complete trailercollectie te onderhouden die werkt met Plex, Jellyfin, Emby en Kodi.