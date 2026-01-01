Unmanic is een zelf-gehoste mediabibliotheekoptimalisatietool die automatisch je bestanden scant en ze omzet naar consistente formaten met behulp van FFmpeg. In plaats van handmatig bestanden te converteren of scripts te schrijven, monitort Unmanic continu een bibliotheekmap, identificeert bestanden die niet overeenkomen met je geconfigureerde uitvoerinstellingen, en zet ze in de wachtrij voor verwerking — alles beheerd via een webinterface.

Unmanic zelf hosten op een VPS geeft je een altijd-actieve conversiepijplijn voor je mediacollectie. Of je nu videocodecs standaardiseert, bestandsgroottes verkleint of DVR-opnames verwerkt, Unmanic handelt de taken op de achtergrond af zonder dat je desktopcomputer aan hoeft te blijven staan.