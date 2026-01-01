Implementeer Unmanic met één klik installatie.
Zelfgehoste mediabibliotheekoptimalisator die automatisch bestanden transcodeert en converteert naar jouw voorkeursformaten.
Kies een VPS-plan voor Unmanic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Unmanic kunt bouwen
Unmanic is een zelf-gehoste mediabibliotheekoptimalisatietool die automatisch je bestanden scant en ze omzet naar consistente formaten met behulp van FFmpeg. In plaats van handmatig bestanden te converteren of scripts te schrijven, monitort Unmanic continu een bibliotheekmap, identificeert bestanden die niet overeenkomen met je geconfigureerde uitvoerinstellingen, en zet ze in de wachtrij voor verwerking — alles beheerd via een webinterface.
Unmanic zelf hosten op een VPS geeft je een altijd-actieve conversiepijplijn voor je mediacollectie. Of je nu videocodecs standaardiseert, bestandsgroottes verkleint of DVR-opnames verwerkt, Unmanic handelt de taken op de achtergrond af zonder dat je desktopcomputer aan hoeft te blijven staan.
Belangrijkste kenmerken van Unmanic
Geautomatiseerde bibliotheekscanning
Unmanic scant continu je mediadirectory en plaatst bestanden die niet overeenkomen met je geconfigureerde uitvoerinstellingen in de wachtrij voor verwerking.
FFmpeg-aangedreven transcodering
Transcodeer video en audio naar elk formaat of elke codec ondersteund door FFmpeg, inclusief H.264, H.265, AV1 en AAC.
Inpluggensysteem
Breid Unmanic uit met community-plugins voor het verwijderen van reclames, het hernoemen van bestanden, het comprimeren van archieven en meer.
Realtime bestandsmonitor
Nieuwe of gewijzigde bestanden worden automatisch gedetecteerd, zodat nieuw toegevoegde media in de wachtrij wordt geplaatst voor verwerking zonder handmatige tussenkomst.
Taakwachtrijbeheer
Beheer gelijktijdige conversietaken met een visuele wachtrij die de live voortgang, geschatte tijd en verwerkingsgeschiedenis toont.
Waarom Unmanic op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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