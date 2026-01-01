Implementeer Foundry VTT via installatie met één klik.
Toonaangevend virtueel tabletop platform voor het leiden van tabletop RPG-sessies online met kaarten, karakterbladen, automatisering en stem-/video-integratie.
Kies een VPS-plan voor Foundry VTT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Foundry VTT kunt bouwen
Foundry Virtual Tabletop is het toonaangevende commerciële, maar zelf-gehoste platform voor het online spelen van tabletop role-playing games. Gebouwd op een modulaire JavaScript-engine met uitgebreide ondersteuning voor Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu en tientallen andere systemen via communitymodules, levert het professionele dynamische verlichting, zichtlijnen, geanimeerde tokens, dobbelsteenrolautomatisering en een uitgebreide macrotaal voor aangepaste spelmechanismen.
Foundry zelf hosten op je VPS houdt elke campagne, elk personageblad en elke gevechtskaart onder jouw directe controle — geen SaaS-kosten per sessie, geen maandelijkse cloudkosten en geen toegang van derden tot de spelgegevens van je spelers. Een betaalde Foundry-licentie is vereist en wordt eenmalig gekocht via foundryvtt.com.
Belangrijkste kenmerken van Foundry VTT
Dynamische verlichting en zicht
Tegelgebaseerde oorlogsmist, zichtlijn-berekeningen, dynamische lichtbronnen en zicht per token geven spelers een dungeon-crawl ervaring van filmkwaliteit.
Systeem- en modulemarktplaats
Native ondersteuning voor D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, en 100+ andere systemen via communitymodules en contentpakketten.
Dobbelsteenautomatisering
Ingebouwde dobbelsteenroller met chatintegratie, formuleparser en systeemafhankelijke regels die aanvalsworpen, schade, reddingsworpen en vaardigheidscontroles automatiseren.
Stem- en videochat
Optionele WebRTC spraak- en videokanalen draaien direct in Foundry, zodat groepen geen Discord, Zoom of andere externe tools nodig hebben.
Macro's en JavaScript
Een volledig macrosysteem met JavaScript-toegang tot de spelstatus stelt spelmeesters in staat complexe mechanismen te automatiseren, aangepaste knoppen te bouwen en dynamische scènes te creëren.
Aanhoudende campagnes
Werelden, personages, dagboeken, scènes en spelersgegevens blijven behouden tussen sessies door en overleven containerupdates via één benoemd volume.
Waarom Foundry VTT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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