Foundry Virtual Tabletop is het toonaangevende commerciële, maar zelf-gehoste platform voor het online spelen van tabletop role-playing games. Gebouwd op een modulaire JavaScript-engine met uitgebreide ondersteuning voor Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu en tientallen andere systemen via communitymodules, levert het professionele dynamische verlichting, zichtlijnen, geanimeerde tokens, dobbelsteenrolautomatisering en een uitgebreide macrotaal voor aangepaste spelmechanismen.

Foundry zelf hosten op je VPS houdt elke campagne, elk personageblad en elke gevechtskaart onder jouw directe controle — geen SaaS-kosten per sessie, geen maandelijkse cloudkosten en geen toegang van derden tot de spelgegevens van je spelers. Een betaalde Foundry-licentie is vereist en wordt eenmalig gekocht via foundryvtt.com.