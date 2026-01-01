Implementeer OMERO met één-klik-installatie.
Open source beeldgegevensbeheerplatform voor wetenschappelijke microscopie met een multidimensionale webviewer.
Kies een VPS-plan voor OMERO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OMERO kunt bouwen
OMERO is het Open Microscopy Environment databeheerplatform, gebouwd voor onderzoekslaboratoria die werken met multidimensionale biobeeldvormingsdata. Het importeert microscopiebeelden van meer dan 150 propriëtaire bestandsformaten via Bio-Formats, bewaart ze in een doorzoekbare opslagplaats, en presenteert ze via een webviewer die kan omgaan met kanalen, time-lapse en Z-stacks zonder propriëtaire software.
Zelf-hosten van OMERO op je VPS geeft labgroepen volledige controle over ruwe beelddata, annotaties en toegangsrechten, terwijl het de OMERO.server backend, OMERO.web frontend en een PostgreSQL-opslagplaats bundelt in één enkele implementatie.
Belangrijkste kenmerken van OMERO
Multidimensionale viewer
Blader door Z-stacks, time-lapse reeksen en multikanaals acquisities direct in de browser zonder desktopmicroscopiesoftware te installeren.
Bio-Formats importeren
Importeer afbeeldingen van meer dan 150 eigen microscopieformaten en behoud originele metadata via de meegeleverde Bio-Formats bibliotheek.
Groepen en machtigingen
Organiseer onderzoekers in samenwerkingsgroepen met alleen-lezen, lezen-en-annoteren of lezen-en-schrijven rechten op gedeelde datasets en projecten.
Aantekeningen en tags
Koppel tags, beoordelingen, opmerkingen, sleutel-waardeparen en bestandsbijlagen aan afbeeldingen, zodat de experimentele context gekoppeld blijft aan de ruwe data.
Scripting en API's
Automatiseer analysepijplijnen via Python-, Java- en MATLAB-API's of voer server-side OMERO.scripts uit op volledige datasets.
Waarom OMERO op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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