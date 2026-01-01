OMERO is het Open Microscopy Environment databeheerplatform, gebouwd voor onderzoekslaboratoria die werken met multidimensionale biobeeldvormingsdata. Het importeert microscopiebeelden van meer dan 150 propriëtaire bestandsformaten via Bio-Formats, bewaart ze in een doorzoekbare opslagplaats, en presenteert ze via een webviewer die kan omgaan met kanalen, time-lapse en Z-stacks zonder propriëtaire software.

Zelf-hosten van OMERO op je VPS geeft labgroepen volledige controle over ruwe beelddata, annotaties en toegangsrechten, terwijl het de OMERO.server backend, OMERO.web frontend en een PostgreSQL-opslagplaats bundelt in één enkele implementatie.