Implementeer Databasus met één-klik-installatie.
Zelfgehoste manager voor database-back-ups voor het automatiseren en monitoren van PostgreSQL-, MySQL- en MongoDB-back-ups.
Kies een VPS-plan voor Databasus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Databasus kunt bouwen
Databasus is een zelfgehoste database-back-upbeheertool die geautomatiseerde back-ups voor PostgreSQL, MySQL en MongoDB centraliseert via één webinterface. Het beheert de volledige back-uplevenscyclus — planning, uitvoering, compressie, retentierotatie en statusbewaking — zonder dat afzonderlijke scripts nodig zijn voor elk databasetype.
Door Databasus zelf te hosten op je VPS, worden back-ups direct op je eigen infrastructuur opgeslagen, waardoor kosten per gigabyte voor cloudopslag worden geëlimineerd en gevoelige gegevens onder jouw controle blijven. Het webdashboard biedt duidelijk inzicht in de succespercentages van back-ups, opslaggebruik en taakgeschiedenis, terwijl dedicated VPS-bronnen ervoor zorgen dat back-uptaken worden uitgevoerd zonder de prestaties van de productiedatabase te beïnvloeden.
Belangrijkste kenmerken van Databasus
Ondersteuning voor meerdere databases
Maakt back-ups van PostgreSQL, MySQL en MongoDB vanuit één uniforme interface, waardoor het niet langer nodig is om afzonderlijke back-upscripts per database-engine te beheren.
Geautomatiseerd plannen
Configureer back-upintervallen en retentiebeleid, zodat dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse back-ups automatisch roteren zonder handmatige tussenkomst.
Webgebaseerd dashboard
Bewaak de back-upstatus, het opslaggebruik en de taakgeschiedenis vanaf een gecentraliseerde interface met waarschuwingen voor storingen die aandacht vereisen.
Back-up verificatie
Voert integriteitscontroles uit na elke back-up om te bevestigen dat de back-up geldig en bruikbaar is voordat deze meetelt voor je bewaarbeleid.
Tijdstipherstel
Herstel databases naar een specifieke back-upmomentopname, waardoor noodherstel en veilig testen van productiedata in stagingomgevingen mogelijk wordt.
Waarom Databasus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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