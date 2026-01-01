Databasus is een zelfgehoste database-back-upbeheertool die geautomatiseerde back-ups voor PostgreSQL, MySQL en MongoDB centraliseert via één webinterface. Het beheert de volledige back-uplevenscyclus — planning, uitvoering, compressie, retentierotatie en statusbewaking — zonder dat afzonderlijke scripts nodig zijn voor elk databasetype.

Door Databasus zelf te hosten op je VPS, worden back-ups direct op je eigen infrastructuur opgeslagen, waardoor kosten per gigabyte voor cloudopslag worden geëlimineerd en gevoelige gegevens onder jouw controle blijven. Het webdashboard biedt duidelijk inzicht in de succespercentages van back-ups, opslaggebruik en taakgeschiedenis, terwijl dedicated VPS-bronnen ervoor zorgen dat back-uptaken worden uitgevoerd zonder de prestaties van de productiedatabase te beïnvloeden.