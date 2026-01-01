OpenFGA is een open-source autorisatie-engine gebouwd op de principes van Google Zanzibar — het wereldwijd gedistribueerde permissiesysteem dat Google Drive, Docs en Agenda aandrijft. Het stelt engineeringteams in staat om gedetailleerde toegangscontrolebeleidsregels te definiëren en af te dwingen met behulp van een menselijk leesbare modelleertaal, en die beleidsregels vervolgens met hoge doorvoer te evalueren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API. ReBAC (relatiegebaseerde toegangscontrole), RBAC (rolgebaseerd) en ABAC (attribuutgebaseerde) modellen worden allemaal native ondersteund en kunnen worden gecombineerd binnen één enkel autorisatieschema.

Het zelf hosten van OpenFGA op je VPS houdt autorisatielogica en relatiegegevens volledig onder jouw controle, zonder vendor lock-in of prijs per controle. Autorisatiecontroles worden uitgevoerd met lage latentie tegen je eigen PostgreSQL-opslag, en de API integreert naadloos met applicaties die in elke taal zijn geschreven via de officiële SDK's.