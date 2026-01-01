Implementeer OpenFGA met één klik installatie.
Hoogwaardige autorisatiemotor geïnspireerd op Google Zanzibar voor het modelleren en afdwingen van fijnmazige toegangscontrole via HTTP- en gRPC API's.
Kies een VPS-plan voor OpenFGA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenFGA kunt bouwen
OpenFGA is een open-source autorisatie-engine gebouwd op de principes van Google Zanzibar — het wereldwijd gedistribueerde permissiesysteem dat Google Drive, Docs en Agenda aandrijft. Het stelt engineeringteams in staat om gedetailleerde toegangscontrolebeleidsregels te definiëren en af te dwingen met behulp van een menselijk leesbare modelleertaal, en die beleidsregels vervolgens met hoge doorvoer te evalueren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API. ReBAC (relatiegebaseerde toegangscontrole), RBAC (rolgebaseerd) en ABAC (attribuutgebaseerde) modellen worden allemaal native ondersteund en kunnen worden gecombineerd binnen één enkel autorisatieschema.
Het zelf hosten van OpenFGA op je VPS houdt autorisatielogica en relatiegegevens volledig onder jouw controle, zonder vendor lock-in of prijs per controle. Autorisatiecontroles worden uitgevoerd met lage latentie tegen je eigen PostgreSQL-opslag, en de API integreert naadloos met applicaties die in elke taal zijn geschreven via de officiële SDK's.
Belangrijkste kenmerken van OpenFGA
Google Zanzibar model
Formuleer autorisatiebeleid als getypeerde relatietuples — dezelfde aanpak die door Google Drive wordt gebruikt — en maak zo consistente, schaalbare toegangscontrole voor alle services mogelijk.
Lage-latency controles
Ontworpen voor het kritieke pad van verzoeken, evalueert OpenFGA autorisatiecontroles in milliseconden, zodat toestemmingsbeslissingen nooit een knelpunt worden bij gebruikersgerichte verzoeken.
HTTP en gRPC API's
Evalueer toegangscontroles, schrijf relatietuples en breid toegangsboomstructuren uit via zowel HTTP als gRPC, met officiële SDK's voor Go, Node.js, Python, Java en .NET.
Meerdere authenticatiemodellen
Definieer RBAC-, ReBAC- en ABAC-beleidsregels — of combineer alle drie — binnen één autorisatieschema dat elk resourcetype in je applicatie omvat.
PostgreSQL persistentie
Relatietuples en modelversies worden opgeslagen in een PostgreSQL-database, wat zorgt voor een duurzame, opvraagbare autorisatiestatus met transactionele consistentie.
Waarom OpenFGA op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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