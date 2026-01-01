Implementeer Grimmory met één-klik-installatie.
Zelfgehoste digitale bibliotheekbeheerder voor e-boeken, strips en audioboeken met automatische metadata en een ingebouwde lezer.
Kies een VPS-plan voor Grimmory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grimmory kunt bouwen
Grimmory is een uitgebreide zelfgehoste boekcollectiebeheerder die verspreide digitale bestanden verandert in een prachtig georganiseerde bibliotheek. Het ondersteunt e-boeken (EPUB, MOBI, AZW), PDF's, strips (CBZ, CBR) en luisterboeken (M4B, MP3), en haalt automatisch titels, omslagen, beschrijvingen en genres op van Google Books, Open Library en Amazon zodra bestanden worden toegevoegd.
Zelf hosten op jouw VPS verwijdert opslagquota's, platformafhankelijkheid en contentmonitoring die gebruikelijk zijn bij commerciële e-boekdiensten. Jouw hele bibliotheek — samen met leesvoortgang, markeringen en accounts voor meerdere gebruikers — blijft op hardware die jij bezit, toegankelijk vanuit elke browser of gesynchroniseerd met Kobo e-readers via OPDS.
Belangrijkste kenmerken van Grimmory
Automatische Metadataverrijking
Omslagillustraties, auteursgegevens, beschrijvingen en genres worden automatisch opgehaald van Google Books, Open Library en Amazon wanneer boeken worden geïmporteerd.
Ingebouwde Multiformatlezer
Lees EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- en CBR-bestanden direct in de browser met aanpasbare thema's, lettergroottes en het bijhouden van leesvoortgang.
Kobo & OPDS Sync
Synchroniseer je bibliotheek en leespositie met Kobo e-readers en elke OPDS-compatibele app voor naadloos offline lezen op speciale apparaten.
BookDrop Auto-import
Plaats nieuwe bestanden in een bewaakte map en Grimmory importeert ze automatisch — handmatige uploads of metadatainvoer zijn niet nodig.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak individuele accounts aan met aparte leesgeschiedenissen en toegangsniveaus, waardoor Grimmory ideaal is voor gezinnen en leesgroepen die één bibliotheek delen.
Waarom Grimmory op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.