Grimmory is een uitgebreide zelfgehoste boekcollectiebeheerder die verspreide digitale bestanden verandert in een prachtig georganiseerde bibliotheek. Het ondersteunt e-boeken (EPUB, MOBI, AZW), PDF's, strips (CBZ, CBR) en luisterboeken (M4B, MP3), en haalt automatisch titels, omslagen, beschrijvingen en genres op van Google Books, Open Library en Amazon zodra bestanden worden toegevoegd.

Zelf hosten op jouw VPS verwijdert opslagquota's, platformafhankelijkheid en contentmonitoring die gebruikelijk zijn bij commerciële e-boekdiensten. Jouw hele bibliotheek — samen met leesvoortgang, markeringen en accounts voor meerdere gebruikers — blijft op hardware die jij bezit, toegankelijk vanuit elke browser of gesynchroniseerd met Kobo e-readers via OPDS.