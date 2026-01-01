Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
Kies een VPS-plan voor WebCord
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WebCord kunt bouwen
WebCord is a privacy-enhanced Discord client that runs as a containerized browser-accessible application on your VPS via LinuxServer.io. It adds security hardenings, custom CSS stylesheet support, lossless image streaming, and workarounds for Discord client bugs while remaining compliant with Discord's Terms of Service.
Self-hosting WebCord on a VPS gives you a persistent Discord client accessible from any browser without installing Discord on each device. The LinuxServer.io container provides KasmVNC-based desktop streaming for the Electron client, with configurable user, group, and timezone settings.
Belangrijkste kenmerken van WebCord
Browser-based access
Access Discord from any browser by connecting to the WebCord container running on your VPS via KasmVNC streaming.
Custom stylesheets
Apply custom CSS themes and stylesheets to the Discord interface without modifying client files directly.
Privacy enhancements
WebCord adds security hardenings that reduce telemetry and tracking compared to the standard Discord client.
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
Waarom WebCord op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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