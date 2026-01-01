Implementeer WireMock met één-klik-installatie.
Industriestandaard HTTP API mockserver voor het simuleren van REST-services, het testen van edge cases en parallel ontwikkelen.
Kies een VPS-plan voor WireMock
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WireMock kunt bouwen
WireMock is een open source HTTP API-simulator waarmee engineeringteams echte services kunnen vervangen door programmeerbare mocks. Definieer stubs via een REST API of JSON-bestanden, match inkomende verzoeken op basis van URL, headers, queryparameters, cookies of body-inhoud, en retourneer dynamische antwoorden die zijn gegenereerd met Handlebars-templating. Neem echt verkeer op en speel het later opnieuw af om productiescenario's offline te reproduceren.
Zelf WireMock hosten op je eigen VPS geeft elk team een gedeelde mock-omgeving voor contracttesting, demogegevens, stand-ins voor API's van derden en chaossituaties zoals latentie-injectie of onjuist geformatteerde payloads. Persistente volumes houden je mappingdefinities, antwoordbestanden en aangepaste extensies intact bij herimplementaties, zodat je testfixtures met de server meereizen.
Belangrijkste kenmerken van WireMock
Flexibele verzoekmatching
Match inkomende HTTP-verzoeken met URL-patronen, headers, queryparameters, cookies en JSON- of XML-body-inhoud voor nauwkeurige stubselectie.
Dynamische antwoordsjabloonvorming
Genereer direct reacties met behulp van Handlebars-sjablonen met toegang tot aanvraaggegevens, willekeurige waarden, datums en aangepaste helpers.
Opnemen en afspelen
Leg live verkeer vast tegen een echte upstream en speel de opgenomen interacties later opnieuw af om scenario's te reproduceren zonder netwerkafhankelijkheden.
Fout- en latentiesimulatie
Injecteer configureerbare vertragingen, verbroken verbindingen en misvormde payloads om te testen hoe je applicatie omgaat met onbetrouwbare downstream services.
Statusgevoelige scenario's
Modelleer meerstaps workflows met statusmachines, zodat hetzelfde eindpunt verschillende reacties kan teruggeven afhankelijk van eerdere interacties.
Beheerder REST API
Beheer stubs, aanvraaglogboeken, scenario's en opnames programmatisch via de admin API voor CI/CD-automatisering en toolintegraties.
Waarom WireMock op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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