WireMock is een open source HTTP API-simulator waarmee engineeringteams echte services kunnen vervangen door programmeerbare mocks. Definieer stubs via een REST API of JSON-bestanden, match inkomende verzoeken op basis van URL, headers, queryparameters, cookies of body-inhoud, en retourneer dynamische antwoorden die zijn gegenereerd met Handlebars-templating. Neem echt verkeer op en speel het later opnieuw af om productiescenario's offline te reproduceren.

Zelf WireMock hosten op je eigen VPS geeft elk team een gedeelde mock-omgeving voor contracttesting, demogegevens, stand-ins voor API's van derden en chaossituaties zoals latentie-injectie of onjuist geformatteerde payloads. Persistente volumes houden je mappingdefinities, antwoordbestanden en aangepaste extensies intact bij herimplementaties, zodat je testfixtures met de server meereizen.