Karakeep is een moderne, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, ontworpen voor uitgebreide informatiearchivering. Naast het opslaan van URL's legt het notities, afbeeldingen, pdf's en volledige pagina-inhoud vast met automatische metadata-extractie. AI-gestuurde tagging en samenvatting — via OpenAI of lokale Ollama-modellen — organiseert je collectie automatisch, terwijl Meilisearch-aangedreven full-text zoeken het ophalen direct maakt, zelfs met duizenden opgeslagen items.

Karakeep zelf hosten op je eigen VPS houdt je browsegeschiedenis en opgeslagen inhoud volledig privé. Er zijn geen kosten per bladwijzer, geen opslagquota en geen toegang van derden tot je gegevens. Browserextensies voor Chrome en Firefox en mobiele apps voor iOS en Android houden alles gesynchroniseerd op al je apparaten.