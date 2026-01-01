Implementeer Karakeep met één klik installatie.
Zelfgehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging, fulltext zoeken en pagina-archivering voor links, notities en PDF's.
Kies een VPS-plan voor Karakeep
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Karakeep kunt bouwen
Karakeep is een moderne, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, ontworpen voor uitgebreide informatiearchivering. Naast het opslaan van URL's legt het notities, afbeeldingen, pdf's en volledige pagina-inhoud vast met automatische metadata-extractie. AI-gestuurde tagging en samenvatting — via OpenAI of lokale Ollama-modellen — organiseert je collectie automatisch, terwijl Meilisearch-aangedreven full-text zoeken het ophalen direct maakt, zelfs met duizenden opgeslagen items.
Karakeep zelf hosten op je eigen VPS houdt je browsegeschiedenis en opgeslagen inhoud volledig privé. Er zijn geen kosten per bladwijzer, geen opslagquota en geen toegang van derden tot je gegevens. Browserextensies voor Chrome en Firefox en mobiele apps voor iOS en Android houden alles gesynchroniseerd op al je apparaten.
Belangrijkste kenmerken van Karakeep
AI-aangedreven tagging
Opgeslagen items automatisch taggen en samenvatten met behulp van OpenAI of een lokaal draaiend Ollama-model — handmatige organisatie is niet nodig.
Volledige tekstzoekfunctie
Meilisearch indexeert alle opgeslagen inhoud, inclusief gearchiveerde pagina's en PDF's, zodat je alles in je collectie in milliseconden kunt vinden.
Pagina-archivering & OCR
Bewaar de volledige paginacontent, zelfs als originele bronnen verdwijnen, en extraheer doorzoekbare tekst uit afbeeldingen met behulp van ingebouwde OCR.
Browser- en mobiele synchronisatie
Sla bladwijzers op met één klik vanuit Chrome- of Firefox-extensies, en krijg toegang tot je volledige verzameling vanuit iOS- en Android-apps met automatische synchronisatie.
RSS-feed import
Importeer automatisch inhoud van RSS-feeds in georganiseerde collecties, zodat je kennisbank actueel blijft zonder handmatig opslaan.
Waarom Karakeep op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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