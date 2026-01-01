Teable is een snel, open-source alternatief voor Airtable dat een bekende spreadsheetinterface combineert met de volledige kracht van een PostgreSQL-database. Het ondersteunt uitgebreide veldtypen, meerdere weergavemodi, realtime samenwerking en filtering op rijniveau — allemaal ondersteund door een database die je volledig beheert.

Teable zelf hosten op een VPS betekent dat je bedrijfsgegevens zich in je eigen PostgreSQL-instantie bevinden, zonder rijlimieten, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Teams kunnen interne tools, projecttrackers en CRM-achtige databases bouwen zonder code te schrijven.