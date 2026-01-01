Implementeer Teable met één-klik-installatie.
Open source no-code database met een spreadsheet-interface, aangedreven door PostgreSQL en real-time samenwerking.
Kies een VPS-plan voor Teable
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Teable kunt bouwen
Teable is een snel, open-source alternatief voor Airtable dat een bekende spreadsheetinterface combineert met de volledige kracht van een PostgreSQL-database. Het ondersteunt uitgebreide veldtypen, meerdere weergavemodi, realtime samenwerking en filtering op rijniveau — allemaal ondersteund door een database die je volledig beheert.
Teable zelf hosten op een VPS betekent dat je bedrijfsgegevens zich in je eigen PostgreSQL-instantie bevinden, zonder rijlimieten, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Teams kunnen interne tools, projecttrackers en CRM-achtige databases bouwen zonder code te schrijven.
Belangrijkste kenmerken van Teable
PostgreSQL-backend
Alle gegevens worden opgeslagen in een standaard PostgreSQL-database die jij bezit, zonder een eigen formaat of vendor lock-in.
Meerdere weergavetypen
Schakel tussen raster-, galerij-, kanban-, kalender- en formulierweergaven om met gegevens te werken in het formaat dat bij elke workflow past.
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen tabellen tegelijkertijd bewerken met live updates en zonder conflicten.
Geen rijlimieten
In tegenstelling tot SaaS-alternatieven legt zelf-gehoste Teable geen kunstmatige beperkingen op aan rijen, tabellen of de grootte van de werkruimte.
API-toegang
Een RESTful API laat je Teable-gegevens integreren met externe tools, automatiseringsplatforms en aangepaste applicaties.
Waarom Teable op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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