Implementeer Letta met één-klik installatie.
Open-source framework voor stateful AI-agents met persistent geheugen die in de loop van de tijd leren en verbeteren.
Kies een VPS-plan voor Letta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Letta kunt bouwen
Letta is een open-source framework voor het creëren van AI-agenten met langetermijngeheugen, waardoor ze kunnen leren van gesprekken en na verloop van tijd kunnen verbeteren. In tegenstelling tot stateless chatbots, behouden Letta-agenten geheugenblokken die tussen sessies blijven bestaan, gebruikersvoorkeuren onthouden en hun gedrag aanpassen op basis van opgebouwde ervaring.
Door Letta zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over agentgegevens en -geheugen, elimineert het API-kosten per verzoek voor geheugenbeheer, en kun je elke LLM-aanbieder integreren — van OpenAI en Anthropic tot lokaal gehoste Ollama-modellen — zonder vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Letta
Persistente agentgeheugen
Agenten onthouden context tussen sessies met behulp van gestructureerde geheugenblokken, zodat ze nooit eerdere gesprekken of gebruikersvoorkeuren vergeten.
Multi-provider LLM-ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama en meer — wissel modellen zonder je agentlogica te wijzigen.
REST API en SDK's
Volledige REST API met Python- en TypeScript-SDK's voor het integreren van stateful agents in elke applicatie of workflow.
Multi-agent-orkestratie
Bouw complexe pijplijnen met agent-naar-agent communicatie, gedeeld geheugen en gecoördineerde taakuitvoering.
Tooluitvoering
Agenten kunnen aangepaste tools aanroepen en code uitvoeren in gesandboxte omgevingen om in de echte wereld te handelen.
Geheugenzelfbewerking
Agenten updaten hun eigen geheugenblokken in realtime, waardoor continue zelfverbetering en adaptief gedrag mogelijk wordt.
Waarom Letta op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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