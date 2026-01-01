Letta is een open-source framework voor het creëren van AI-agenten met langetermijngeheugen, waardoor ze kunnen leren van gesprekken en na verloop van tijd kunnen verbeteren. In tegenstelling tot stateless chatbots, behouden Letta-agenten geheugenblokken die tussen sessies blijven bestaan, gebruikersvoorkeuren onthouden en hun gedrag aanpassen op basis van opgebouwde ervaring.

Door Letta zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over agentgegevens en -geheugen, elimineert het API-kosten per verzoek voor geheugenbeheer, en kun je elke LLM-aanbieder integreren — van OpenAI en Anthropic tot lokaal gehoste Ollama-modellen — zonder vendor lock-in.