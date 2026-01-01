Implementeer XBackBone met één-klik installatie.
Zelfgehoste lichtgewicht server voor het delen van bestanden en schermafbeeldingen met volledige ondersteuning voor ShareX, ScreenCloud en Flameshot.
Kies een VPS-plan voor XBackBone
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met XBackBone kunt bouwen
XBackBone is een lichtgewicht PHP-bestandsbeheerder en afbeeldingshost, ontworpen rond de populaire ShareX-uploader workflow. Sleep een screenshot of bestand naar ShareX (of ScreenCloud, Flameshot, of elke compatibele client) en XBackBone host het direct achter een deelbare korte URL — met markdown-voorbeeld, raw-tekstweergave, galerijweergave en ingebouwde quota's per gebruiker.
Door XBackBone zelf te hosten op een VPS vervang je commerciële afbeeldingshosts en pastebin-diensten door infrastructuur die je volledig beheert. Multi-gebruikersaccounts, op rollen gebaseerde machtigingen en ingebouwde OAuth-integratie maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams die een privé-eindpunt willen voor screenshots en bestanden.
Belangrijkste kenmerken van XBackBone
ShareX-eigen uploads
Sleep bestanden naar ShareX, ScreenCloud of Flameshot en XBackBone host ze direct via de standaard upload-API.
Galerij en voorbeelden
Browsergalerijweergave met automatisch gegenereerde miniaturen, plus inline weergave voor afbeeldingen, video, audio en Markdown-inhoud.
Multi-gebruikersrekeningen
Gebruikersaccounts met rolgebaseerde machtigingen en individuele quota laten teams of families één server delen zonder dat bibliotheken door elkaar lopen.
Openbare en privé links
Elke upload genereert een korte URL met optionele wachtwoordbeveiliging, vervaldatum en eenmalige toegangsmodi voor gevoelige inhoud.
OAuth- en SSO-ondersteuning
Ingebouwde OAuth-integratie met Google, Discord en GitLab elimineert afzonderlijk accountbeheer voor teams die al op die platforms werken.
Waarom XBackBone op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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