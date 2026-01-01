XBackBone is een lichtgewicht PHP-bestandsbeheerder en afbeeldingshost, ontworpen rond de populaire ShareX-uploader workflow. Sleep een screenshot of bestand naar ShareX (of ScreenCloud, Flameshot, of elke compatibele client) en XBackBone host het direct achter een deelbare korte URL — met markdown-voorbeeld, raw-tekstweergave, galerijweergave en ingebouwde quota's per gebruiker.

Door XBackBone zelf te hosten op een VPS vervang je commerciële afbeeldingshosts en pastebin-diensten door infrastructuur die je volledig beheert. Multi-gebruikersaccounts, op rollen gebaseerde machtigingen en ingebouwde OAuth-integratie maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams die een privé-eindpunt willen voor screenshots en bestanden.