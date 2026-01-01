Headscale is een zelfgehost alternatief voor de propriëtaire controleserver van Tailscale, waardoor je volledig eigendom krijgt over je privé WireGuard meshnetwerk. Waar de gehoste dienst van Tailscale sleuteluitwisseling, IP-toewijzing en routeringsbeslissingen beheert, doet Headscale hetzelfde op infrastructuur die je beheert — zonder maandelijkse kosten, zonder apparaatlimieten gekoppeld aan een abonnement en zonder afhankelijkheid van een cloudservice van derden.

Deze template bundelt Headscale met Headscale UI, een browsergebaseerd dashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-authenticatiesleutels. Beide worden aangeboden onder hetzelfde HTTPS-domein, waarbij de webinterface beschikbaar is via het pad /web . Elke Tailscale-compatibele client kan direct lid worden van je mesh nadat je de inlogserver naar je implementatie-URL hebt laten verwijzen.