Implementeer Headscale met één-klik-installatie.
Open source zelf-gehoste implementatie van de Tailscale-controleserver voor privé WireGuard-meshnetwerken.
Kies een VPS-plan voor Headscale
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Headscale kunt bouwen
Headscale is een zelfgehost alternatief voor de propriëtaire controleserver van Tailscale, waardoor je volledig eigendom krijgt over je privé WireGuard meshnetwerk. Waar de gehoste dienst van Tailscale sleuteluitwisseling, IP-toewijzing en routeringsbeslissingen beheert, doet Headscale hetzelfde op infrastructuur die je beheert — zonder maandelijkse kosten, zonder apparaatlimieten gekoppeld aan een abonnement en zonder afhankelijkheid van een cloudservice van derden.
Deze template bundelt Headscale met Headscale UI, een browsergebaseerd dashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-authenticatiesleutels. Beide worden aangeboden onder hetzelfde HTTPS-domein, waarbij de webinterface beschikbaar is via het pad
/web. Elke Tailscale-compatibele client kan direct lid worden van je mesh nadat je de inlogserver naar je implementatie-URL hebt laten verwijzen.
Belangrijkste kenmerken van Headscale
Tailscale-compatibele clients
Elk apparaat dat de officiële Tailscale-client draait, kan verbinding maken met je Headscale-server zonder aanpassingen aan de clientzijde.
Webbeheer-UI
Headscale UI biedt een browserdashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-auth-sleutels zonder de commandoregel te gebruiken.
Volledig meshnetwerken
Verbonden knooppunten communiceren rechtstreeks met elkaar over NAT-grenzen heen met behulp van WireGuard-encryptie.
MagicDNS ondersteuning
Headscale wijst hostnamen toe aan alle geregistreerde knooppunten, waardoor DNS-gebaseerde toegang mogelijk wordt zonder statische IP-configuratie.
SQLite-ondersteunde opslag
Alle netwerkstatus wordt opgeslagen in een lichtgewicht SQLite-database, zonder dat een externe databaseservice vereist is.
API- en CLI-beheer
Beheer gebruikers, knooppunten en routes via de Headscale CLI of HTTP API voor scripting en automatisering.
Waarom Headscale op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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