Chartbrew is een open-source analyse- en rapportageplatform, gebouwd voor teams die gegevens uit meerdere bronnen moeten combineren in één enkel live dashboard. Het maakt rechtstreeks verbinding met REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics en veel SaaS-tools, en rendert vervolgens grafieken die volgens een schema worden vernieuwd zonder ETL-diensten van derden.

Chartbrew zelf hosten op je eigen VPS houdt API-sleutels, queryresultaten en klantgegevens binnen je omgeving, elimineert prijs per gebruiker voor gedeelde dashboards, en geeft je volledige controle over hoe rapporten worden gepland, ingesloten en gedeeld met klanten of belanghebbenden.