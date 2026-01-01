Implementeer Chartbrew met één klik.
Open-source rapportageplatform dat API's, SQL- en NoSQL-gegevens omzet in live dashboards met een AI-assistent.
Kies een VPS-plan voor Chartbrew
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chartbrew kunt bouwen
Chartbrew is een open-source analyse- en rapportageplatform, gebouwd voor teams die gegevens uit meerdere bronnen moeten combineren in één enkel live dashboard. Het maakt rechtstreeks verbinding met REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics en veel SaaS-tools, en rendert vervolgens grafieken die volgens een schema worden vernieuwd zonder ETL-diensten van derden.
Chartbrew zelf hosten op je eigen VPS houdt API-sleutels, queryresultaten en klantgegevens binnen je omgeving, elimineert prijs per gebruiker voor gedeelde dashboards, en geeft je volledige controle over hoe rapporten worden gepland, ingesloten en gedeeld met klanten of belanghebbenden.
Belangrijkste kenmerken van Chartbrew
Multibronconnectoren
Haal gegevens op uit REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore en populaire SaaS-tools in één dashboardweergave.
AI-grafiekassistent
Beschrijf de grafiek die je wilt in gewone taal en laat de ingebouwde AI de query en visualisatie voor je genereren.
Geplande rapporten
Vernieuw gegevenssets volgens een cron-schema en e-mail of Slack-momentopnamen, zodat belanghebbenden actuele cijfers krijgen zonder in te loggen.
Insluitbare dashboards
Deel alleen-lezen openbare links of sluit grafieken direct in klantportalen, intranetten en externe apps via iframes.
Teamsamenwerking
Nodig teamgenoten met rolgebaseerde machtigingen uit om samen dashboards te bouwen, te beoordelen en van commentaar te voorzien.
Waarom Chartbrew op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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