Implementeer Agenta met één-klik-installatie.
Open-source LLMOps-platform dat prompt engineering, evaluatie en observeerbaarheid combineert in één uniforme werkomgeving.
Kies een VPS-plan voor Agenta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Agenta kunt bouwen
Agenta is een end-to-end LLMOps-platform dat de workflows voor het uitrollen van productie-LLM-applicaties consolideert. Teams gebruiken het om prompts te herhalen in een side-by-side playground, configuraties te versioneren, geautomatiseerde evaluaties uit te voeren tegen testsets en live verzoeken te traceren met volledige observeerbaarheid — allemaal vanuit dezelfde interface.
Zelf-hosten op je eigen VPS houdt prompts, evaluatiedatasets en traceergegevens binnen de infrastructuur die je beheert. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen tokenquota op traces en volledige vrijheid om elke LLM-provider te integreren via de meegeleverde SDK en proxydiensten.
Belangrijkste kenmerken van Agenta
Promptspeeltuin
Vergelijk prompts naast elkaar over modellen en parameters in een visuele speeltuin, en promoot vervolgens winnende varianten naar versiebeheerde configuraties.
Geautomatiseerde evaluatie
Voer prompts uit op testsets met behulp van ingebouwde evaluators of aangepaste code om de correctheid, gelijkenis en regressies te beoordelen vóór implementatie.
LLM-observeerbaarheid
Volg elke aanvraag via geneste spans met volledige input-, output-, latentie- en kostenstatistieken voor elke LLM-provider of elk framework.
Promptversiebeheer
Beheer promptconfiguraties als versiebeheerde artefacten met omgevingen, rollbacks en een register dat prompts ontkoppelt van applicatiecode.
Kaderonafhankelijk
SDK's en OpenTelemetry-compatibele tracing integreren met LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en elke andere LLM-stack.
Waarom Agenta op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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