Agenta is een end-to-end LLMOps-platform dat de workflows voor het uitrollen van productie-LLM-applicaties consolideert. Teams gebruiken het om prompts te herhalen in een side-by-side playground, configuraties te versioneren, geautomatiseerde evaluaties uit te voeren tegen testsets en live verzoeken te traceren met volledige observeerbaarheid — allemaal vanuit dezelfde interface.

Zelf-hosten op je eigen VPS houdt prompts, evaluatiedatasets en traceergegevens binnen de infrastructuur die je beheert. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen tokenquota op traces en volledige vrijheid om elke LLM-provider te integreren via de meegeleverde SDK en proxydiensten.