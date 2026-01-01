OpenObserve (O2) is een cloud-native observability-platform gebouwd in Rust dat logbeheer, metriekbewaking, gedistribueerde tracing en real-time gebruikersmonitoring verenigt in één enkele lichtgewicht implementatie. Door gebruik te maken van Parquet kolomopslag met native S3-ondersteuning, levert het opslagkosten die tot 140 keer lager zijn dan Elasticsearch, terwijl het vergelijkbare of betere queryprestaties biedt.

In tegenstelling tot meercomponenten observability-stacks die afzonderlijke tools vereisen voor logs, metrieken en traces, wordt OpenObserve geleverd als één enkele binary met een ingebedde database. Zelf-hosten op een VPS geeft engineering- en operationele teams volledige controle over hun telemetriegegevens — geen licenties per gebruiker, geen kosten voor data-uitvoer en geen toegang door derden tot gevoelige infrastructuurmetrieken, foutlogboeken of gebruikerssessiegegevens.