Implementeer OpenObserve met één klik installatie.
Geïntegreerd observabilityplatform voor logs, metrics, traces en dashboards — een kosteneffectief, zelfgehost alternatief voor Datadog en Splunk.
Kies een VPS-plan voor OpenObserve
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenObserve kunt bouwen
OpenObserve (O2) is een cloud-native observability-platform gebouwd in Rust dat logbeheer, metriekbewaking, gedistribueerde tracing en real-time gebruikersmonitoring verenigt in één enkele lichtgewicht implementatie. Door gebruik te maken van Parquet kolomopslag met native S3-ondersteuning, levert het opslagkosten die tot 140 keer lager zijn dan Elasticsearch, terwijl het vergelijkbare of betere queryprestaties biedt.
In tegenstelling tot meercomponenten observability-stacks die afzonderlijke tools vereisen voor logs, metrieken en traces, wordt OpenObserve geleverd als één enkele binary met een ingebedde database. Zelf-hosten op een VPS geeft engineering- en operationele teams volledige controle over hun telemetriegegevens — geen licenties per gebruiker, geen kosten voor data-uitvoer en geen toegang door derden tot gevoelige infrastructuurmetrieken, foutlogboeken of gebruikerssessiegegevens.
Belangrijkste kenmerken van OpenObserve
Geünificeerde Observeerbaarheid
Logs, metrics, gedistribueerde traces en real-user monitoring, alles in één platform — je hoeft geen afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen of meerdere integraties te onderhouden.
Parquetopslag
Kolomvormig Parquet-formaat met S3-native opslag verlaagt de kosten voor gegevensopslag tot wel 140 keer vergeleken met Elasticsearch, waardoor petabyte-schaal observeerbaarheid economisch haalbaar wordt.
OpenTelemetry Natief
Neemt gegevens op via de OpenTelemetry-standaard, zonder leverancierspecifieke agents of propriëtaire SDK's vereist voor logs, metrics of traces.
SQL- en PromQL-query's
Query logs en traces met SQL en metrics met PromQL — bekende talen die de noodzaak wegnemen om een eigen querysyntaxis te leren.
Ingebouwde dashboards
Vooraf gebouwde dashboardtemplates en een visuele dashboardbouwer bieden direct inzicht in infrastructuur, applicatieprestaties en foutpercentages.
Waarom OpenObserve op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.