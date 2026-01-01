Implementeer FeatBit met één klik.
Open source feature flag en experimenteerplatform, gebouwd als een zelfgehost alternatief voor LaunchDarkly.
Kies een VPS-plan voor FeatBit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FeatBit kunt bouwen
FeatBit is een enterprise-grade featuremanagementplatform waarmee engineeringteams code kunnen uitrollen achter feature flags, percentage-uitrol kunnen uitvoeren, specifieke gebruikerssegmenten kunnen targeten en direct kunnen terugdraaien zonder opnieuw te implementeren. Native SDK's voor tien populaire talen en een realtime evaluatieserver houden vlagwijzigingen binnen een seconde gesynchroniseerd over clients heen.
FeatBit zelf hosten op je VPS houdt vlagconfiguraties, regels voor gebruikerstargeting en auditlogs binnen de infrastructuur die je beheert, zonder kosten per gebruiker en zonder maandelijkse evaluatiequota. De implementatie wordt geleverd met de beheer-UI, API, evaluatieserver, analyseservice en PostgreSQL, vooraf geconfigureerd achter HTTPS.
Belangrijkste kenmerken van FeatBit
Realtime vlagstreaming
Een toegewijde evaluatieserver pusht vlagupdates naar SDK's via WebSockets, zodat wijzigingen binnen milliseconden na het schakelen van kracht worden in clients.
Gerichte gebruikersuitrollen
Rol functies uit op basis van percentage, gebruikerskenmerk of benoemd segment, en combineer regels om releases voor specifieke groepen te beheren voordat je wereldwijd gaat.
Native A/B-experimenten
Koppel vlagvariaties aan productstatistieken en voer end-to-end experimenten uit met ingebouwde analyses, zodat een aparte experimentatietool overbodig wordt.
Tien officiële SDK's
Server- en client-SDK's voor JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android en iOS integreren flags in elke productiestack.
Auditlog en geschiedenis
Elke vlag, segment en regelwijziging wordt vastgelegd met de actor, tijdstempel en diff, waardoor terugdraaiingen en compliance-controles eenvoudig worden.
Project- en omgevingsscopebepaling
Organiseer vlaggen in projecten met geïsoleerde ontwikkel-, staging- en productieomgevingen, elk met zijn eigen SDK-sleutels en targetingregels.
Waarom FeatBit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.