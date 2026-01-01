FeatBit is een enterprise-grade featuremanagementplatform waarmee engineeringteams code kunnen uitrollen achter feature flags, percentage-uitrol kunnen uitvoeren, specifieke gebruikerssegmenten kunnen targeten en direct kunnen terugdraaien zonder opnieuw te implementeren. Native SDK's voor tien populaire talen en een realtime evaluatieserver houden vlagwijzigingen binnen een seconde gesynchroniseerd over clients heen.

FeatBit zelf hosten op je VPS houdt vlagconfiguraties, regels voor gebruikerstargeting en auditlogs binnen de infrastructuur die je beheert, zonder kosten per gebruiker en zonder maandelijkse evaluatiequota. De implementatie wordt geleverd met de beheer-UI, API, evaluatieserver, analyseservice en PostgreSQL, vooraf geconfigureerd achter HTTPS.