Node-RED is een op flows gebaseerde visuele programmeertool, gebouwd op Node.js, waarmee je hardware, API's en online diensten aan elkaar koppelt met behulp van een browsergebaseerde drag-and-drop editor. Oorspronkelijk ontwikkeld door IBM en nu onderhouden door de OpenJS Foundation, vereenvoudigt het het bouwen van automatiseringsworkflows zonder complexe code te schrijven — verbind knooppunten op een canvas en implementeer ze binnen enkele seconden.

Zelf Node-RED hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je flows en de gevoelige gegevens die ze verwerken, zonder gebruiksbeperkingen, geen snelheidsbeperking en geen afhankelijkheid van een cloudplatform. Of je nu IoT-sensoren automatiseert, bedrijfsdiensten integreert of API-pijplijnen orkestreert, biedt Node-RED een flexibele, uitbreidbare runtime die overal draait waar je hem nodig hebt.