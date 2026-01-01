Implementeer Node-RED met één klik installatie.
Low-code visuele programmeertool voor het koppelen van IoT-apparaten, API's en online diensten.
Kies een VPS-plan voor Node-RED
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Node-RED kunt bouwen
Node-RED is een op flows gebaseerde visuele programmeertool, gebouwd op Node.js, waarmee je hardware, API's en online diensten aan elkaar koppelt met behulp van een browsergebaseerde drag-and-drop editor. Oorspronkelijk ontwikkeld door IBM en nu onderhouden door de OpenJS Foundation, vereenvoudigt het het bouwen van automatiseringsworkflows zonder complexe code te schrijven — verbind knooppunten op een canvas en implementeer ze binnen enkele seconden.
Zelf Node-RED hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je flows en de gevoelige gegevens die ze verwerken, zonder gebruiksbeperkingen, geen snelheidsbeperking en geen afhankelijkheid van een cloudplatform. Of je nu IoT-sensoren automatiseert, bedrijfsdiensten integreert of API-pijplijnen orkestreert, biedt Node-RED een flexibele, uitbreidbare runtime die overal draait waar je hem nodig hebt.
Belangrijkste kenmerken van Node-RED
Visuele stroomeditor
Browsergebaseerde drag-and-drop editor laat je complexe integraties bouwen en implementeren zonder code te schrijven, waardoor automatisering voor iedereen toegankelijk wordt.
4.000+ Gemeenschapsknooppunten
Installeer nodes voor MQTT, HTTP, databases, cloud-API's en honderden andere services direct vanuit de ingebouwde paletbeheerder.
IoT en MQTT-Native
Eersteklas ondersteuning voor MQTT, Modbus en andere IoT-protocollen maakt Node-RED het standaardplatform voor smarthome- en industriële automatisering.
JavaScript Functieknooppunten
Schrijf aangepaste JavaScript binnen flows om complexe datatransformaties en bedrijfslogica te verwerken zonder de visuele editor te verlaten.
Flow-deling en Bibliotheek
Exporteer flows als JSON en importeer vooraf gebouwde flows uit de Node-RED communitybibliotheek om direct aan de slag te gaan met veelvoorkomende integraties.
Waarom Node-RED op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.