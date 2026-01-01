Implementeer EspoCRM met een één-klik installatie.
Gratis, open-source CRM-platform voor het beheren van leads, contacten, deals, campagnes en supportcases in een schone, aanpasbare interface.
Kies een VPS-plan voor EspoCRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EspoCRM kunt bouwen
EspoCRM is een volledig open-source CRM-platform, gebouwd voor organisaties van elke omvang die een flexibel, aanpasbaar systeem nodig hebben voor het beheren van klantrelaties. Het omvat de complete verkoopcyclus — leads, accounts, contacten, kansen en activiteiten — naast marketingcampagnes, e-mailintegratie en een ingebouwde helpdesk voor supportcases.
EspoCRM zelf hosten op je VPS plaatst al je klantgegevens onder je directe controle, zonder licentiekosten per gebruiker, geen vendor lock-in en de vrijheid om het platform uit te breiden met aangepaste entiteiten, velden en workflows om precies aan te sluiten bij je bedrijfsprocessen.
Belangrijkste kenmerken van EspoCRM
Volledige Verkooppijplijn
Volg leads vanaf het eerste contact tot de afsluiting met aanpasbare opportunityfasen, activiteitenlogboeken en prognoses, ingebouwd in elk accountrecord.
Marketingcampagnes
Maak en verstuur e-mailcampagnes naar gerichte contactlijsten met open- en kliktracking, zonder een marketingplatform van derden nodig te hebben.
Aangepaste entiteiten en velden
Bouw aangepaste datamodellen met nieuwe entiteitstypen, velden, relaties en weergaven via het beheerpaneel — geen codering vereist voor de meeste aanpassingen.
Ingebouwde helpdesk
Beheer klantenservicezaken met een ticketsysteem dat direct koppelt aan contacten, accounts en verkoopgegevens voor volledige context.
REST API & Integraties
Verbind EspoCRM met externe systemen via een schone REST API, met ingebouwde integraties voor e-mailservers, VoIP en populaire bedrijfstools.
Waarom EspoCRM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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