Implementeer eXeLearning met één-klik-installatie.
Open-source auteurstool voor het maken van interactieve SCORM- en HTML5-leermiddelen.
Kies een VPS-plan voor eXeLearning
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eXeLearning kunt bouwen
eXeLearning is een AGPL-gelicentieerde auteurstool die wordt gebruikt door docenten en onderwijsontwerpers om interactieve leerinhoud te creëren zonder code te schrijven. Ondersteund door het Spaanse Ministerie van Onderwijs en een netwerk van regionale overheden, richt het zich op het produceren van op standaarden gebaseerde bronnen die werken in elk Leer Management Systeem (LMS).
Door eXeLearning zelf te hosten op je VPS blijven cursusmateriaal, exports voor studenten en auteursgegevens volledig op je eigen infrastructuur. Teams kunnen in realtime samenwerken, exports publiceren naar Moodle of elk ander LMS, en de licentielimieten en zorgen over gegevenslocatie van cloud-auteursservices vermijden.
Belangrijkste kenmerken van eXeLearning
Interactieve iDevices
Invoegbare componenten voor quizzen, casestudies, multimedia en reflectieve activiteiten zetten statische inhoud om in gestructureerde interactieve lessen.
SCORM- en HTML5-export
Publiceer cursussen als SCORM-pakketten, IMS-content of zelfstandige HTML5-sites, zodat ze in elke LMS of op gewone webhosting draaien.
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs kunnen hetzelfde project tegelijkertijd bewerken via ingebouwde Yjs WebSocket-synchronisatie, wat de workflow van moderne documenteditors weerspiegelt.
Moodle-integratie
Plaats voltooide cursussen direct in Moodle als direct inzetbare activiteiten, waardoor de handmatige uploadstap tussen het maken en publiceren wordt verwijderd.
Meertalige interface
Native ondersteuning voor Engels, Spaans, Catalaans, Baskisch, Galicisch, Valenciaans en Esperanto maakt het geschikt voor regionale en tweetalige onderwijsprogramma's.
Open toegankelijke standaarden
Gegenereerde inhoud volgt richtlijnen voor webtoegankelijkheid en open formaten, zodat bronnen bruikbaar en draagbaar blijven voor de komende jaren.
Waarom eXeLearning op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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