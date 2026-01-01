eXeLearning is een AGPL-gelicentieerde auteurstool die wordt gebruikt door docenten en onderwijsontwerpers om interactieve leerinhoud te creëren zonder code te schrijven. Ondersteund door het Spaanse Ministerie van Onderwijs en een netwerk van regionale overheden, richt het zich op het produceren van op standaarden gebaseerde bronnen die werken in elk Leer Management Systeem (LMS).

Door eXeLearning zelf te hosten op je VPS blijven cursusmateriaal, exports voor studenten en auteursgegevens volledig op je eigen infrastructuur. Teams kunnen in realtime samenwerken, exports publiceren naar Moodle of elk ander LMS, en de licentielimieten en zorgen over gegevenslocatie van cloud-auteursservices vermijden.