Implementeer Colanode met één klik installatie.
Lokaal-eerst open-source alternatief voor Slack en Notion dat chat, pagina's en databases combineert in één werkruimte.
Kies een VPS-plan voor Colanode
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Colanode kunt bouwen
Colanode is een alles-in-één open-source samenwerkingsruimte gebouwd rond een 'local-first' architectuur. Het combineert real-time teamchat, rich-text pagina's en wiki's, aanpasbare databases met tabel-, kanban- en kalenderweergaven, en bestandsbeheer — en bestrijkt hetzelfde terrein als Slack en Notion in één tool die je volledig beheert.
Elke wijziging wordt eerst opgeslagen in een lokale SQLite-database en op de achtergrond gesynchroniseerd met de server, zodat de app responsief blijft bij onstabiele verbindingen en offline blijft werken. Gelijktijdige bewerkingen op pagina's en databaserecords worden samengevoegd met CRDT's, aangedreven door Yjs, waardoor conflicten worden geëlimineerd wanneer teamleden tegelijkertijd bewerken. Zelf-hosting houdt elk bericht, document en bestand op infrastructuur die je bezit, zonder kosten per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van Colanode
Lokaal-eerst synchronisatie
Wijzigingen worden eerst naar een lokale SQLite-database geschreven en op de achtergrond gesynchroniseerd, zodat de app snel blijft, zelfs offline, en automatisch herstelt wanneer de server opnieuw verbinding maakt.
Real-time teamchat
Permanente kanalen en directe berichten houden teamgesprekken georganiseerd naast je documenten en projectgegevens in dezelfde werkruimte.
Opgemaakte tekstpagina's
Een blokgebaseerde editor voor documenten, wiki's en notities — vergelijkbaar met Notion — met ingesloten content, codeblokken en geneste paginahiërarchieën voor gestructureerde kennis.
Aangepaste databases
Structureer informatie met aangepaste velden en schakel tussen tabel-, kanban- en kalenderweergaven, waardoor de noodzaak voor een aparte projecttracker of spreadsheettool vervalt.
Conflictvrije bewerking
CRDT's aangedreven door Yjs laten meerdere mensen tegelijkertijd dezelfde pagina of record bewerken zonder wijzigingen te overschrijven of handmatige conflictoplossing te vereisen.
Waarom Colanode op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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