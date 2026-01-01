Colanode is een alles-in-één open-source samenwerkingsruimte gebouwd rond een 'local-first' architectuur. Het combineert real-time teamchat, rich-text pagina's en wiki's, aanpasbare databases met tabel-, kanban- en kalenderweergaven, en bestandsbeheer — en bestrijkt hetzelfde terrein als Slack en Notion in één tool die je volledig beheert.

Elke wijziging wordt eerst opgeslagen in een lokale SQLite-database en op de achtergrond gesynchroniseerd met de server, zodat de app responsief blijft bij onstabiele verbindingen en offline blijft werken. Gelijktijdige bewerkingen op pagina's en databaserecords worden samengevoegd met CRDT's, aangedreven door Yjs, waardoor conflicten worden geëlimineerd wanneer teamleden tegelijkertijd bewerken. Zelf-hosting houdt elk bericht, document en bestand op infrastructuur die je bezit, zonder kosten per gebruiker.