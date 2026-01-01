Easy!Appointments is een uitgebreid, open-source planningsplatform dat servicegerichte bedrijven online afsprakenboeking laat aanbieden zonder per-boeking kosten te betalen of platform lock-in te accepteren. Klanten zien real-time beschikbaarheid en boeken zelf hun afspraken, waardoor telefoononderbrekingen en handmatig agendabeheer voor personeel worden verminderd.

Het systeem ondersteunt meerdere serviceproviders met onafhankelijke agenda's, aanpasbare boekingsformulieren en geautomatiseerde e-mailherinneringen die het aantal no-shows verminderen. Google Agenda-synchronisatie houdt schema's gesynchroniseerd met tools die personeel al gebruikt. Sectoren van de gezondheidszorg en schoonheidsbranche tot consultancy en onderwijs vertrouwen op Easy!Appointments vanwege de overzichtelijke interface en flexibele configuratie. Deze implementatie koppelt de applicatie aan een MySQL-database voor betrouwbare persistentie van planningsgegevens.