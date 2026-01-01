Implementeer Easy!Appointments met één-klik-installatie.
Gratis open source afsprakenplanningssysteem met klantenzelfboeking, kalenders voor meerdere aanbieders en geautomatiseerde e-mailmeldingen.
Kies een VPS-plan voor Easy!Appointments
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Easy!Appointments kunt bouwen
Easy!Appointments is een uitgebreid, open-source planningsplatform dat servicegerichte bedrijven online afsprakenboeking laat aanbieden zonder per-boeking kosten te betalen of platform lock-in te accepteren. Klanten zien real-time beschikbaarheid en boeken zelf hun afspraken, waardoor telefoononderbrekingen en handmatig agendabeheer voor personeel worden verminderd.
Het systeem ondersteunt meerdere serviceproviders met onafhankelijke agenda's, aanpasbare boekingsformulieren en geautomatiseerde e-mailherinneringen die het aantal no-shows verminderen. Google Agenda-synchronisatie houdt schema's gesynchroniseerd met tools die personeel al gebruikt. Sectoren van de gezondheidszorg en schoonheidsbranche tot consultancy en onderwijs vertrouwen op Easy!Appointments vanwege de overzichtelijke interface en flexibele configuratie. Deze implementatie koppelt de applicatie aan een MySQL-database voor betrouwbare persistentie van planningsgegevens.
Belangrijkste kenmerken van Easy!Appointments
Klantzelfboeking
Klanten bekijken realtime-beschikbaarheid en boeken online afspraken zonder heen-en-weer contact met personeel.
Multi-provider kalenders
Beheert individuele agenda's en beschikbaarheidsvensters voor elke serviceprovider, voorkomt dubbele boekingen binnen teams.
Geautomatiseerde meldingen
Verstuurt automatisch bevestigings- en herinneringsmails, waardoor no-show-percentages worden verlaagd zonder handmatige opvolging.
Google Agenda synchronisatie
Synchroniseert boekingen met Google Calendar zodat aanbieders afspraken zien naast de rest van hun agenda.
Aanpasbare boekingsformulieren
Pas de velden aan die klanten invullen bij het boeken, om de informatie vast te leggen die elk servicetype vereist.
Waarom Easy!Appointments op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.