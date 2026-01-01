Evolution API is een open-sourceplatform dat een uitgebreide REST API biedt voor automatisering van WhatsApp-berichten. Gebouwd op de Baileys-bibliotheek, kunnen ontwikkelaars hiermee WhatsApp-accounts verbinden, berichten verzenden en ontvangen, contacten beheren en webhooks activeren voor realtime gebeurtenisverwerking — allemaal zonder dure officiële API-kosten voor niet-Cloud API-verbindingen.

Het zelf hosten van Evolution API op je VPS houdt alle klantgespreksgegevens op je eigen infrastructuur, wat naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming garandeert en kosten per bericht elimineert die commerciële providers op schaal duur maken. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache bieden betrouwbare persistentie en berichtenverwerking met hoge doorvoer voor productieworkloads.