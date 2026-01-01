Implementeer Evolution API met één-klik installatie.
Open-source WhatsApp Business API-gateway voor het bouwen van chatbots, automatiseringen en klantberichtintegraties.
Kies een VPS-plan voor Evolution API
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Evolution API kunt bouwen
Evolution API is een open-sourceplatform dat een uitgebreide REST API biedt voor automatisering van WhatsApp-berichten. Gebouwd op de Baileys-bibliotheek, kunnen ontwikkelaars hiermee WhatsApp-accounts verbinden, berichten verzenden en ontvangen, contacten beheren en webhooks activeren voor realtime gebeurtenisverwerking — allemaal zonder dure officiële API-kosten voor niet-Cloud API-verbindingen.
Het zelf hosten van Evolution API op je VPS houdt alle klantgespreksgegevens op je eigen infrastructuur, wat naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming garandeert en kosten per bericht elimineert die commerciële providers op schaal duur maken. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache bieden betrouwbare persistentie en berichtenverwerking met hoge doorvoer voor productieworkloads.
Belangrijkste kenmerken van Evolution API
Multi-instantiebeheer
Verbind en beheer meerdere WhatsApp-nummers vanaf één implementatie, waarbij elke instantie geïsoleerd en onafhankelijk bestuurbaar is via de API.
Chatbot-integraties
Native koppelingen voor Typebot, Chatwoot en OpenAI maken no-code chatbotbouw en AI-gestuurde geautomatiseerde gesprekken op WhatsApp mogelijk.
Webhookevenementensysteem
Realtime webhooks leveren bericht-, verbindings- en groepsgebeurtenissen aan jouw applicatie op het moment dat ze plaatsvinden, waardoor directe geautomatiseerde antwoorden mogelijk worden.
Workflowautomatisering
Compatibel met n8n en andere automatiseringsplatforms, waardoor complexe meerstaps berichtenworkflows kunnen worden opgebouwd zonder aangepaste code.
RESTful API
Een schone HTTP/JSON API met QR-code-authenticatie maakt het eenvoudig om WhatsApp-berichten te integreren in elke applicatie of dienst.
Waarom Evolution API op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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