Foxel is een open-source privé cloudopslagplatform dat bestanden verenigt over lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en andere backends achter één webinterface. De meest opvallende functie is de AI-gestuurde semantische zoekfunctie, waarmee je foto's, video's en documenten kunt vinden via beschrijvingen in natuurlijke taal in plaats van bestandsnamen.

Foxel zelf hosten houdt je persoonlijke mediabibliotheek, werkarchieven en gedeelde teambestanden op infrastructuur die je volledig beheert — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij die je gegevens scant om embeddings te bouwen. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, ondertekende deellinks en protocoltoewijzingen via S3 API en WebDAV maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.