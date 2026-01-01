Implementeer Foxel met één-klik-installatie.
Zelfgehoste privé cloudopslag met AI-gestuurde semantische zoekfunctie in foto's, video's en documenten.
Kies een VPS-plan voor Foxel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Foxel kunt bouwen
Foxel is een open-source privé cloudopslagplatform dat bestanden verenigt over lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en andere backends achter één webinterface. De meest opvallende functie is de AI-gestuurde semantische zoekfunctie, waarmee je foto's, video's en documenten kunt vinden via beschrijvingen in natuurlijke taal in plaats van bestandsnamen.
Foxel zelf hosten houdt je persoonlijke mediabibliotheek, werkarchieven en gedeelde teambestanden op infrastructuur die je volledig beheert — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij die je gegevens scant om embeddings te bouwen. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, ondertekende deellinks en protocoltoewijzingen via S3 API en WebDAV maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.
Belangrijkste kenmerken van Foxel
Semantische AI-zoekfunctie
Vind foto's en documenten door ze in gewone taal te beschrijven met behulp van configureerbare embedding-modellen en Milvus- of Qdrant-vectordatabases.
Uniforme opslagbackends
Verbind lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en meer achter één browse-interface met plug-in adapters.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Definieer aangepaste rollen met padgebaseerde lees-, schrijf-, verwijder- en deelrechten met behulp van wildcards, regex en regels met prioriteitsvolgorde.
Ingebouwd bestandsvoorbeeld
Stream afbeeldingen, video's, pdf's, Office-documenten, tekst en broncode direct in de browser zonder het originele bestand te downloaden.
Protocoltoewijzingen
Stel je opslag beschikbaar via S3-compatibele eindpunten, WebDAV-mounts en ondertekende directe links voor scripts, apps en OS-bestandsbeheerders.
Plugin en AI-agent
Breid het platform uit met manifest-gebaseerde plugins en een geïntegreerde AI-agent die bestandsbewerkingen en automatiseringstaken uitvoert.
Waarom Foxel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.