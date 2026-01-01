SFTPGo is een volledig uitgeruste, open-source bestandsoverdrachtserver gebouwd rond een event-driven architectuur. Het ondersteunt meerdere protocollen vanuit één enkele implementatie — SFTP, FTPS, WebDAV en HTTP/HTTPS — naast meerdere opslagback-ends, waaronder lokale bestandssystemen, Amazon S3, Google Cloud Storage en Azure Blob Storage. Een ingebouwde WebAdmin-interface geeft beheerders volledige controle over gebruikers, groepen, quota's en toegangsbeleid, terwijl een WebClient-interface eindgebruikers hun eigen bestanden direct in een browser laat beheren zonder extra software.

Zelf SFTPGo hosten op je eigen VPS houdt de bestandsoverdrachtinfrastructuur onder jouw controle. Je stelt het retentiebeleid, de toegangsregels en de opslagback-ends in — zonder kosten per gebruiker, zonder gebruiksbeperkingen en zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten.