Implementeer SFTPGo met één-klik-installatie.
Volledig uitgeruste, gebeurtenisgestuurde bestandsoverdrachtserver met ondersteuning voor SFTP, FTP, WebDAV en HTTP, met een ingebouwde webadministratie-interface.
Kies een VPS-plan voor SFTPGo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SFTPGo kunt bouwen
SFTPGo is een volledig uitgeruste, open-source bestandsoverdrachtserver gebouwd rond een event-driven architectuur. Het ondersteunt meerdere protocollen vanuit één enkele implementatie — SFTP, FTPS, WebDAV en HTTP/HTTPS — naast meerdere opslagback-ends, waaronder lokale bestandssystemen, Amazon S3, Google Cloud Storage en Azure Blob Storage. Een ingebouwde WebAdmin-interface geeft beheerders volledige controle over gebruikers, groepen, quota's en toegangsbeleid, terwijl een WebClient-interface eindgebruikers hun eigen bestanden direct in een browser laat beheren zonder extra software.
Zelf SFTPGo hosten op je eigen VPS houdt de bestandsoverdrachtinfrastructuur onder jouw controle. Je stelt het retentiebeleid, de toegangsregels en de opslagback-ends in — zonder kosten per gebruiker, zonder gebruiksbeperkingen en zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten.
Belangrijkste kenmerken van SFTPGo
Multiprotocolondersteuning
SFTP, FTPS, WebDAV en HTTP/HTTPS worden allemaal aangeboden vanaf één enkele server, zodat clients die verbinding maken met elk standaardprotocol worden ondersteund zonder extra implementaties.
Webbeheer
Volledig browsergebaseerde WebAdmin-interface voor het beheren van gebruikers, groepen, mappen, quota's en gebeurtenisregels zonder commandoregeltoegang.
Meerdere opslagbackends
Maak verbinding met lokale opslag, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage of externe SFTP-servers en presenteer deze als een uniforme directorystructuur aan gebruikers.
Gebeurtenisgestuurde automatisering
Definieer regels die webhooks, e-mailmeldingen of aangepaste scripts activeren bij bestandsgebeurtenissen zoals uploads, downloads of verwijderingen.
Quota's per gebruiker
Dwing onafhankelijke opslag- en bandbreedtelimieten af per gebruiker of per map om te voorkomen dat één account buitensporige bronnen verbruikt.
Tweefactorauthenticatie
TOTP-gebaseerde 2FA voor zowel beheerders- als eindgebruikersaccounts voegt een cruciale beschermingslaag toe tegen ongeautoriseerde toegang.
Waarom SFTPGo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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