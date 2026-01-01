Implementeer Papermerge met een één-klik-installatie.
Open-source documentbeheersysteem met automatische OCR, full-text zoeken en tag-gebaseerde organisatie voor al je gescande documenten.
Kies een VPS-plan voor Papermerge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Papermerge kunt bouwen
Papermerge is een open-source documentbeheersysteem dat is ontworpen om fysiek papierwerk om te zetten in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Upload PDF's of gescande afbeeldingen en Papermerge extraheert automatisch tekst via OCR, waardoor elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op inhoud. Op tags gebaseerde organisatie, maphiërarchieën en aangepaste metadatavelden geven je gedetailleerde controle over hoe documenten worden gestructureerd en opgehaald. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen maakt het geschikt voor zowel kleine bedrijven als professionele praktijken.
Papermerge zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gevoelige financiële gegevens, juridische documenten en persoonlijke bestanden je infrastructuur nooit verlaten. Je vermijdt maandelijkse kosten voor cloudopslag terwijl je onbeperkte documentcapaciteit krijgt, de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels af te dwingen, en de flexibiliteit om te integreren met bestaande workflows via de REST API van Papermerge.
Belangrijkste kenmerken van Papermerge
Automatische OCR-extractie
Papermerge extraheert automatisch doorzoekbare tekst uit pdf's en gescande afbeeldingen bij het uploaden, waardoor een stapel gescand papierwerk wordt omgezet in een doorzoekbare database.
Full-text zoeken
Doorzoek de volledige inhoud en metadata van elk document in je archief, met filters op datum, tags en aangepaste velden voor nauwkeurige opvraging.
Tag- en maporganisatie
Combineer maphiërarchieën met flexibele tags en aangepaste metadatavelden om een organisatiestructuur op te bouwen die overeenkomt met hoe jouw bedrijf daadwerkelijk werkt.
Multi-gebruikersrechten
Toegangsbeheer op basis van rollen laat teams één documentarchief delen, terwijl gevoelige bestanden alleen zichtbaar blijven voor geautoriseerde gebruikers.
PDF-paginabewerkingen
Voeg PDF-pagina's samen, splits ze en herschik ze direct in Papermerge, waardoor je geen aparte PDF-editor meer nodig hebt bij het opschonen van gescande documenten.
Waarom Papermerge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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