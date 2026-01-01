Papermerge is een open-source documentbeheersysteem dat is ontworpen om fysiek papierwerk om te zetten in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Upload PDF's of gescande afbeeldingen en Papermerge extraheert automatisch tekst via OCR, waardoor elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op inhoud. Op tags gebaseerde organisatie, maphiërarchieën en aangepaste metadatavelden geven je gedetailleerde controle over hoe documenten worden gestructureerd en opgehaald. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen maakt het geschikt voor zowel kleine bedrijven als professionele praktijken.

Papermerge zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gevoelige financiële gegevens, juridische documenten en persoonlijke bestanden je infrastructuur nooit verlaten. Je vermijdt maandelijkse kosten voor cloudopslag terwijl je onbeperkte documentcapaciteit krijgt, de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels af te dwingen, en de flexibiliteit om te integreren met bestaande workflows via de REST API van Papermerge.