Open Journal Systems (OJS) is een gratis, open-sourceplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project (PKP) voor het beheren van de complete workflow van een academisch tijdschrift — van inzendingen en peerreview tot redactie, productie en onlinepublicatie. Het is 's werelds meest gebruikte open-access tijdschriftbeheersysteem, dat tienduizenden tijdschriften aandrijft bij universiteiten, onderzoeksinstellingen en onafhankelijke uitgevers wereldwijd.

Het zelf hosten van OJS op je eigen VPS geeft je tijdschrift volledige onafhankelijkheid van commerciële publicatieplatforms, zonder kosten per artikel, abonnementskosten en met volledig eigendom van je inzendingsgegevens en publicatiearchief. Het platform ondersteunt multi-tijdschriftimplementaties, waardoor het geschikt is voor instellingen die meerdere titels vanuit één installatie beheren.