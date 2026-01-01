Installeer Open Journal Systems met één klik.
Open source academisch tijdschrift beheer- en publicatieplatform, vertrouwd door duizenden tijdschriften wereldwijd.
Kies een VPS-plan voor Open Journal Systems
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Journal Systems kunt bouwen
Open Journal Systems (OJS) is een gratis, open-sourceplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project (PKP) voor het beheren van de complete workflow van een academisch tijdschrift — van inzendingen en peerreview tot redactie, productie en onlinepublicatie. Het is 's werelds meest gebruikte open-access tijdschriftbeheersysteem, dat tienduizenden tijdschriften aandrijft bij universiteiten, onderzoeksinstellingen en onafhankelijke uitgevers wereldwijd.
Het zelf hosten van OJS op je eigen VPS geeft je tijdschrift volledige onafhankelijkheid van commerciële publicatieplatforms, zonder kosten per artikel, abonnementskosten en met volledig eigendom van je inzendingsgegevens en publicatiearchief. Het platform ondersteunt multi-tijdschriftimplementaties, waardoor het geschikt is voor instellingen die meerdere titels vanuit één installatie beheren.
Belangrijkste kenmerken van Open Journal Systems
Volledige indieningswerkstroom
Beheer de complete redactionele levenscyclus, van indiening door de auteur via peerreview, redactie, opmaak en uiteindelijke publicatie, allemaal op één platform.
Peerbeoordelingsbeheer
Wijs beoordelaars toe, volg beoordelingsdeadlines, stuur herinneringen en verzamel beoordelaarsbeslissingen vanuit een gestructureerd redactioneel dashboard.
Open access publicatie
Artikelen publiceren onder open access-licenties met DOI-integratie, ORCID-ondersteuning en geïndexeerde metadata voor vindbaarheid.
Pluginecosysteem
Breid OJS uit met plugins voor statistieken, gebruiksstatistieken, abonnementsbeheer, betaalgateways en integraties met diensten van derden.
Meertalige ondersteuning
OJS wordt geleverd met vertalingen voor tientallen talen en ondersteunt tweetalige of meertalige tijdschriftinterfaces en inhoud.
Waarom Open Journal Systems op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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