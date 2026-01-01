Implementeer LavinMQ met één-klik-installatie.
Krachtige AMQP-messagebroker die tot één miljoen berichten per seconde levert met een ingebouwde webbeheer-UI.
Kies een VPS-plan voor LavinMQ
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LavinMQ kunt bouwen
LavinMQ is een lichtgewicht, hoogwaardige messagebroker gebouwd rond het AMQP 0-9-1-protocol. Ontworpen met doorvoer in gedachten, behaalt het snelheden tot één miljoen berichten per seconde met behoud van laag geheugen- en CPU-gebruik — waardoor het een ideale keuze is voor teams die betrouwbare messaging nodig hebben zonder zware infrastructuur overhead.
Het zelf hosten van LavinMQ op je VPS geeft je volledige controle over je messaging-infrastructuur. Het ondersteunt directe, topic, fanout en geavanceerde uitwisselingstypen, samen met clustering, federatie, stream-wachtrijen, MQTT en Prometheus-monitoring — alles wat nodig is voor productieklare messaging-pijplijnen.
Belangrijkste kenmerken van LavinMQ
Hoge doorvoer
Met een benchmark van maximaal één miljoen berichten per seconde, levert LavinMQ uitzonderlijke prestaties voor veeleisende berichtenwerklasten.
AMQP en MQTT Ondersteuning
Ondersteunt native AMQP 0-9-1 en MQTT-protocollen, waardoor het compatibel is met een breed scala aan berichtenclients en -bibliotheken.
Webbeheer UI
Ingebouwde beheerinterface laat je wachtrijen, uitwisselingen, verbindingen en berichtensnelheden monitoren vanaf elke browser.
Geavanceerde uitwisselingstypen
Ondersteunt directe, topic-, fanout-, consistente hash-, dead letter- en vertraagde berichtenuitwisselingen voor flexibele routeringslogica.
Clustering en Federatie
Schaal horizontaal met ingebouwde clustering en federatieondersteuning voor gedistribueerde implementaties met hoge beschikbaarheid.
Prometheus Integratie
Stelt metrics beschikbaar voor Prometheus-scraping, waardoor naadloze integratie met Grafana-dashboards en waarschuwingspijplijnen mogelijk wordt gemaakt.
Waarom LavinMQ op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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