LavinMQ is een lichtgewicht, hoogwaardige messagebroker gebouwd rond het AMQP 0-9-1-protocol. Ontworpen met doorvoer in gedachten, behaalt het snelheden tot één miljoen berichten per seconde met behoud van laag geheugen- en CPU-gebruik — waardoor het een ideale keuze is voor teams die betrouwbare messaging nodig hebben zonder zware infrastructuur overhead.

Het zelf hosten van LavinMQ op je VPS geeft je volledige controle over je messaging-infrastructuur. Het ondersteunt directe, topic, fanout en geavanceerde uitwisselingstypen, samen met clustering, federatie, stream-wachtrijen, MQTT en Prometheus-monitoring — alles wat nodig is voor productieklare messaging-pijplijnen.