Neko is een zelfgehoste virtuele browser die een live browsersessie streamt via WebRTC, zodat meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen bekijken en bedienen. Oorspronkelijk bedoeld voor gezamenlijke kijksessies, is het uitgegroeid tot een veelzijdig extern browserplatform dat Firefox, Chromium en andere engines ondersteunt met persistente profielopslag.

Door Neko zelf te hosten op je eigen VPS, bepaal je zelf wie toegang heeft tot de sessie, houd je je thuis-IP privé en beschik je over de uploadbandbreedte die nodig is om soepel te streamen naar elke verbonden kijker, zonder afhankelijk te zijn van externe schermdeelingservices.