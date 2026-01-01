Implementeer Neko met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste virtuele browser die een gedeelde sessie streamt naar meerdere gebruikers in realtime via WebRTC.
Kies een VPS-plan voor Neko
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Neko kunt bouwen
Neko is een zelfgehoste virtuele browser die een live browsersessie streamt via WebRTC, zodat meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen bekijken en bedienen. Oorspronkelijk bedoeld voor gezamenlijke kijksessies, is het uitgegroeid tot een veelzijdig extern browserplatform dat Firefox, Chromium en andere engines ondersteunt met persistente profielopslag.
Door Neko zelf te hosten op je eigen VPS, bepaal je zelf wie toegang heeft tot de sessie, houd je je thuis-IP privé en beschik je over de uploadbandbreedte die nodig is om soepel te streamen naar elke verbonden kijker, zonder afhankelijk te zijn van externe schermdeelingservices.
Belangrijkste kenmerken van Neko
Realtime WebRTC-streaming
Streaming met ultralage latentie laat interactie met de externe browser net zo responsief aanvoelen als lokaal browsen, zelfs voor meerdere gelijktijdige kijkers.
Multi-userbeheer
Meerdere gebruikers kunnen cursorbesturing en toetsenbordinvoer delen in dezelfde sessie, met visuele indicatoren die de cursorpositie van elke deelnemer weergeven.
Rolgebaseerde Toegang
Beheerders- en ledenrollen laten je direct controle toekennen of intrekken, waardoor gevoelige handelingen beschermd blijven terwijl gezamenlijk browsen mogelijk wordt gemaakt.
Blijvend browserprofiel
Browserinstellingen, bladwijzers en sessiegegevens worden opgeslagen in een benoemd volume, zodat jouw virtuele browser precies verdergaat waar hij gebleven was na herstarts.
Flexibele browsermotoren
Kies uit Firefox, Chromium, ungoogled-chromium en andere varianten om te voldoen aan jouw privacy-, compatibiliteits- of functievereisten.
Waarom Neko op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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