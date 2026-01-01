Relaticle is een zelfgehost CRM-platform, gebouwd met native AI-agentondersteuning als kern. Het beheert contacten, bedrijven en verkooppijplijnen via een moderne, door Filament aangedreven interface, terwijl het 30 Model Context Protocol-tools beschikbaar stelt die AI-agenten in staat stellen om CRM-gegevens direct te lezen en te schrijven — zonder de UI te scrapen of te vertrouwen op kwetsbare integraties.

In tegenstelling tot traditionele CRM's die AI achteraf toevoegen, is Relaticle vanaf de grond opgebouwd voor zowel menselijke als AI-agentwerking via hetzelfde datamodel. Een REST API biedt volledige programmatische toegang, en een Laravel Horizon achtergrondworker verwerkt importen, meldingen en geplande automatisering. Alle gegevens blijven in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.