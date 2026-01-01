Implementeer Relaticle met één-klik-installatie.
Open-source CRM met native AI-agentondersteuning, 30 MCP-tools en REST-API voor het automatiseren van klantworkflows.
Kies een VPS-plan voor Relaticle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Relaticle kunt bouwen
Relaticle is een zelfgehost CRM-platform, gebouwd met native AI-agentondersteuning als kern. Het beheert contacten, bedrijven en verkooppijplijnen via een moderne, door Filament aangedreven interface, terwijl het 30 Model Context Protocol-tools beschikbaar stelt die AI-agenten in staat stellen om CRM-gegevens direct te lezen en te schrijven — zonder de UI te scrapen of te vertrouwen op kwetsbare integraties.
In tegenstelling tot traditionele CRM's die AI achteraf toevoegen, is Relaticle vanaf de grond opgebouwd voor zowel menselijke als AI-agentwerking via hetzelfde datamodel. Een REST API biedt volledige programmatische toegang, en een Laravel Horizon achtergrondworker verwerkt importen, meldingen en geplande automatisering. Alle gegevens blijven in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Relaticle
Native AI-agentondersteuning
30 ingebouwde Model Context Protocol tools laten AI-agenten contacten aanmaken, pipelines bijwerken en CRM-gegevens direct opvragen zonder aangepaste integraties.
Contacten en Pijplijnen
Beheer contacten, bedrijven, deals en verkooppijplijnen in een gestructureerd CRM, ontworpen voor teams die een betrouwbare registratie van elke klantrelatie nodig hebben.
Volledige REST API
Een volledige REST API stelt alle CRM-objecten beschikbaar voor automatiseringsscripts, integraties van derden en maatwerkrapportage, zonder toegang te krijgen tot de webinterface.
Achtergrondtaakverwerking
Laravel Horizon verwerkt wachtrijtaken voor importen, meldingen en geplande taken zonder de webinterface te blokkeren tijdens intensieve bewerkingen.
OAuth sociale login
Teamleden loggen in met GitHub- of Google-accounts, waardoor het niet meer nodig is om een aparte set inloggegevens voor het CRM te beheren.
Waarom Relaticle op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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