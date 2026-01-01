Tot wel 69% korting op Kiwix-serve

Implementeer Kiwix-serve met één-klik-installatie.

Zelf-gehoste offline lezer voor Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange en duizenden ZIM-archieven.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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400 GB NVMe-schijfruimte
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Kiwix-serve kunt bouwen

Kiwix-serve is de officiële HTTP-server van het Kiwix-project die ZIM-archieven omzet in een snelle, doorzoekbare, via de browser toegankelijke bibliotheek. ZIM is een open gecomprimeerd archiefformaat dat complete websites vastlegt — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-talks, MDN, Khan Academy en honderden andere — voor volledig offline lezen.

Zelf Kiwix-serve hosten op een VPS geeft je een permanente, altijd-online referentiebibliotheek die niet afhankelijk is van het openbare internet, de uptime van de oorspronkelijke site of upstream paywalls. Plaats ZIM-bestanden in het datavolume van de officiële Kiwix-bibliotheek en de server herlaadt ze direct, waarbij een uniforme webinterface wordt getoond met full-text zoekfunctionaliteit voor elk archief dat je laadt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Kiwix-serve

Hot-reload ZIM-bibliotheek

Plaats nieuwe ZIM-bestanden in het datavolume en kiwix-serve pikt ze automatisch op met de ingebouwde bibliotheekmonitor — geen herstarts nodig.

Fulltext zoeken

Zoek in elk geladen archief met een geïntegreerde fulltekstindex, inclusief suggesties tijdens het typen voor snelle zoekopdrachten in Wikipedia of elke andere ZIM.

Eigen content

Kies een ZIM uit de officiële Kiwix-catalogus — volledige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumps, MDN, Khan Academy, TED en vele andere referentiearchieven.

Geoptimaliseerd voor offline lezen

ZIM-compressie houdt de opslag laag en zoekopdrachten snel, zodat één enkele VPS enorme referentiearchieven kan bedienen zonder externe afhankelijkheden.

Ingebedde OPDS-catalogus

Stelt een OPDS-feed van je bibliotheek beschikbaar, zodat Kiwix mobiele en desktoplezers titels direct vanaf je server kunnen ontdekken en downloaden.

Geïnitialiseerd bij de eerste opstart

Een optionele ZIM-download-URL haalt je eerste archief automatisch op tijdens de implementatie, zodat de server toegankelijk is zodra deze online komt.

Waarom Kiwix-serve op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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