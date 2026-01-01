Implementeer Kiwix-serve met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste offline lezer voor Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange en duizenden ZIM-archieven.
Kies een VPS-plan voor Kiwix-serve
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kiwix-serve kunt bouwen
Kiwix-serve is de officiële HTTP-server van het Kiwix-project die ZIM-archieven omzet in een snelle, doorzoekbare, via de browser toegankelijke bibliotheek. ZIM is een open gecomprimeerd archiefformaat dat complete websites vastlegt — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-talks, MDN, Khan Academy en honderden andere — voor volledig offline lezen.
Zelf Kiwix-serve hosten op een VPS geeft je een permanente, altijd-online referentiebibliotheek die niet afhankelijk is van het openbare internet, de uptime van de oorspronkelijke site of upstream paywalls. Plaats ZIM-bestanden in het datavolume van de officiële Kiwix-bibliotheek en de server herlaadt ze direct, waarbij een uniforme webinterface wordt getoond met full-text zoekfunctionaliteit voor elk archief dat je laadt.
Belangrijkste kenmerken van Kiwix-serve
Hot-reload ZIM-bibliotheek
Plaats nieuwe ZIM-bestanden in het datavolume en kiwix-serve pikt ze automatisch op met de ingebouwde bibliotheekmonitor — geen herstarts nodig.
Fulltext zoeken
Zoek in elk geladen archief met een geïntegreerde fulltekstindex, inclusief suggesties tijdens het typen voor snelle zoekopdrachten in Wikipedia of elke andere ZIM.
Eigen content
Kies een ZIM uit de officiële Kiwix-catalogus — volledige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumps, MDN, Khan Academy, TED en vele andere referentiearchieven.
Geoptimaliseerd voor offline lezen
ZIM-compressie houdt de opslag laag en zoekopdrachten snel, zodat één enkele VPS enorme referentiearchieven kan bedienen zonder externe afhankelijkheden.
Ingebedde OPDS-catalogus
Stelt een OPDS-feed van je bibliotheek beschikbaar, zodat Kiwix mobiele en desktoplezers titels direct vanaf je server kunnen ontdekken en downloaden.
Geïnitialiseerd bij de eerste opstart
Een optionele ZIM-download-URL haalt je eerste archief automatisch op tijdens de implementatie, zodat de server toegankelijk is zodra deze online komt.
Waarom Kiwix-serve op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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