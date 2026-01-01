Implementeer Dograh met één-klik-installatie.
Open-source no-code platform voor het bouwen en implementeren van AI-voice-agenten in enkele minuten, met ondersteuning voor 30+ talen.
Kies een VPS-plan voor Dograh
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dograh kunt bouwen
Dograh is een gratis, open-source no-code platform waarmee je AI-voice-agents kunt bouwen en implementeren zonder ook maar één regel code te schrijven. De drag-and-drop interface brengt je in minder dan tien minuten van concept naar een live, productieklare voice-agent, met ondersteuning voor ruim 30 talen, realtime analyses en intelligente gespreksroutering die vanaf het begin zijn ingebouwd.
Door Dograh zelf te hosten op je VPS blijven alle gespreksgegevens, opnames en klantinteracties op je eigen infrastructuur, wat cruciaal is voor AVG-conformiteit en sectoren met strikte vereisten voor gegevenslocatie. De inbegrepen PostgreSQL-, Redis- en MinIO-componenten leveren de opslag- en cachingprestaties die voice-interacties met lage latentie vereisen.
Belangrijkste kenmerken van Dograh
No-code agentbouwer
Drag-and-drop-werkstromen laten niet-technische gebruikers volledige spraakgestuurde gespreksstromen ontwerpen zonder code te schrijven.
30+ taalondersteuning
Native meertalige spraaksynthese en -herkenning maakt klantinteracties mogelijk in de taal die jouw gebruikers verkiezen.
Intelligente oproeproutering
Complexe vragen worden automatisch doorgestuurd naar menselijke medewerkers, waardoor AI routinematige verzoeken efficiënt blijft afhandelen.
Realtime analyses
Live dashboards tonen gespreksstatistieken, voltooiingspercentages en agentprestaties, zodat je continu kunt optimaliseren.
Privacy-first architectuur
Alle gespreksgegevens blijven op jouw infrastructuur, waardoor het eenvoudig is om te voldoen aan de AVG- en sectornalevingsvereisten.
Waarom Dograh op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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