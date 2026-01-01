Dograh is een gratis, open-source no-code platform waarmee je AI-voice-agents kunt bouwen en implementeren zonder ook maar één regel code te schrijven. De drag-and-drop interface brengt je in minder dan tien minuten van concept naar een live, productieklare voice-agent, met ondersteuning voor ruim 30 talen, realtime analyses en intelligente gespreksroutering die vanaf het begin zijn ingebouwd.

Door Dograh zelf te hosten op je VPS blijven alle gespreksgegevens, opnames en klantinteracties op je eigen infrastructuur, wat cruciaal is voor AVG-conformiteit en sectoren met strikte vereisten voor gegevenslocatie. De inbegrepen PostgreSQL-, Redis- en MinIO-componenten leveren de opslag- en cachingprestaties die voice-interacties met lage latentie vereisen.