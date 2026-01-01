Tot wel 69% korting op WebThings Gateway

Implementeer WebThings Gateway met één klik-installatie.

Open-source gateway voor het Web der Dingen voor het verenigen en bedienen van slimme apparaten vanaf een privé webdashboard.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer WebThings Gateway met één klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met WebThings Gateway kunt bouwen

WebThings Gateway is een open source-implementatie van de Web of Things-specificatie, oorspronkelijk ontwikkeld door Mozilla en nu onderhouden door de WebThings-community. Het verbindt smarthome-apparaten uit verschillende ecosystemen tot één enkel privé-dashboard, waarbij elk apparaat wordt gepresenteerd als een Web Thing met een standaard HTTP- en WebSocket-API.

Door WebThings Gateway op je eigen VPS te draaien, blijven apparaatgegevens, automatiseringsregels en add-on-configuratie volledig buiten de clouds van leveranciers. De gateway ondersteunt standaard MQTT- en IP-gebaseerde protocollen, terwijl Zigbee-, Z-Wave- en Bluetooth-add-ons beschikbaar blijven voor gebruikers die de VPS koppelen aan een externe bridge of compatibele hardware.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van WebThings Gateway

Web of Things-API

Elk verbonden apparaat wordt ontsloten via een standaard HTTP- en WebSocket Web Things API voor gebruik in scripts, dashboards en apps van derden.

Visuele regelsengine

De Drag-and-drop-regelseditor laat je triggers en acties koppelen over elk verbonden apparaat zonder code te schrijven.

Add-on ecosysteem

Installeer adapters voor MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuele sensoren en tientallen meer vanuit de ingebouwde add-on-directory.

Standaard privé

Alle apparaatgegevens, logs en automatiseringen blijven op jouw VPS, zonder leveranciersaccount, telemetrie of cloudrelais.

Plattegrond en Logs

Plaats apparaten op een aangepaste plattegrond en bekijk historische sensorgegevens met de ingebouwde logboekviewer voor probleemoplossing.

Spraak- en HTTPS-toegang

Optionele tunneling, HTTPS en integraties met stemassistenten stellen je in staat de gateway veilig te bereiken, waar je ook bent.

Waarom WebThings Gateway op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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