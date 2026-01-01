WebThings Gateway is een open source-implementatie van de Web of Things-specificatie, oorspronkelijk ontwikkeld door Mozilla en nu onderhouden door de WebThings-community. Het verbindt smarthome-apparaten uit verschillende ecosystemen tot één enkel privé-dashboard, waarbij elk apparaat wordt gepresenteerd als een Web Thing met een standaard HTTP- en WebSocket-API.

Door WebThings Gateway op je eigen VPS te draaien, blijven apparaatgegevens, automatiseringsregels en add-on-configuratie volledig buiten de clouds van leveranciers. De gateway ondersteunt standaard MQTT- en IP-gebaseerde protocollen, terwijl Zigbee-, Z-Wave- en Bluetooth-add-ons beschikbaar blijven voor gebruikers die de VPS koppelen aan een externe bridge of compatibele hardware.