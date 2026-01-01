Implementeer WebThings Gateway met één klik-installatie.
Open-source gateway voor het Web der Dingen voor het verenigen en bedienen van slimme apparaten vanaf een privé webdashboard.
Kies een VPS-plan voor WebThings Gateway
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WebThings Gateway kunt bouwen
WebThings Gateway is een open source-implementatie van de Web of Things-specificatie, oorspronkelijk ontwikkeld door Mozilla en nu onderhouden door de WebThings-community. Het verbindt smarthome-apparaten uit verschillende ecosystemen tot één enkel privé-dashboard, waarbij elk apparaat wordt gepresenteerd als een Web Thing met een standaard HTTP- en WebSocket-API.
Door WebThings Gateway op je eigen VPS te draaien, blijven apparaatgegevens, automatiseringsregels en add-on-configuratie volledig buiten de clouds van leveranciers. De gateway ondersteunt standaard MQTT- en IP-gebaseerde protocollen, terwijl Zigbee-, Z-Wave- en Bluetooth-add-ons beschikbaar blijven voor gebruikers die de VPS koppelen aan een externe bridge of compatibele hardware.
Belangrijkste kenmerken van WebThings Gateway
Web of Things-API
Elk verbonden apparaat wordt ontsloten via een standaard HTTP- en WebSocket Web Things API voor gebruik in scripts, dashboards en apps van derden.
Visuele regelsengine
De Drag-and-drop-regelseditor laat je triggers en acties koppelen over elk verbonden apparaat zonder code te schrijven.
Add-on ecosysteem
Installeer adapters voor MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuele sensoren en tientallen meer vanuit de ingebouwde add-on-directory.
Standaard privé
Alle apparaatgegevens, logs en automatiseringen blijven op jouw VPS, zonder leveranciersaccount, telemetrie of cloudrelais.
Plattegrond en Logs
Plaats apparaten op een aangepaste plattegrond en bekijk historische sensorgegevens met de ingebouwde logboekviewer voor probleemoplossing.
Spraak- en HTTPS-toegang
Optionele tunneling, HTTPS en integraties met stemassistenten stellen je in staat de gateway veilig te bereiken, waar je ook bent.
Waarom WebThings Gateway op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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