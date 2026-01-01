n8n is een workflowautomatiseringsplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele node-gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste nodes, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt, in plaats van je logboeken te laten lezen.

De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op je eigen VPS wordt geïmplementeerd, in plaats van op een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op je infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl je onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak hebt.