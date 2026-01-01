Implementeer n8n met AI Assistent via één-klik-installatie.
Workflowautomatisering met een ingebouwde AI-chat die je automatiseringen plant, bouwt en debugt.
Kies een VPS-plan voor n8n with AI Assistant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met n8n with AI Assistant kunt bouwen
n8n is een workflowautomatiseringsplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele node-gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste nodes, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt, in plaats van je logboeken te laten lezen.
De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op je eigen VPS wordt geïmplementeerd, in plaats van op een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op je infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl je onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak hebt.
Belangrijkste kenmerken van n8n with AI Assistant
Chatgestuurde workflowbouw
Beschrijf de automatisering die je wilt in gewone taal en de assistent stelt de nodes, verbindingen en uitdrukkingen voor je samen.
Zelfgehoste codesandbox
Gegenereerde code wordt uitgevoerd in een geïsoleerde sandboxdienst die draait op jouw eigen VPS, dus er wordt niets verzonden naar een externe uitvoeringsprovider.
Begeleide foutopsporing
Vraag de assistent waarom een uitvoering is mislukt en krijg een uitleg met een concrete oplossing in plaats van te graven door ruwe uitvoeringslogboeken.
Toegang tot Nexos AI-model
Eén Nexos AI-sleutel geeft de assistent toegang tot toonaangevende modellen, en je kunt het model dat het gebruikt op elk moment wijzigen.
Volledige n8n Automatiseringssuite
Alles in standaard n8n is inbegrepen — honderden integraties, webhooks, schema's en aangepaste JavaScript-nodes.
Data blijft op jouw VPS
Workflowdefinities, API-referenties en uitvoeringsgeschiedenis worden opgeslagen in een permanent opslagvolume dat je beheert en waarvan je vrijelijk een back-up kunt maken.
Waarom n8n with AI Assistant op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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