Tot wel 69% korting op n8n with AI Assistant

Implementeer n8n met AI Assistent via één-klik-installatie.

Workflowautomatisering met een ingebouwde AI-chat die je automatiseringen plant, bouwt en debugt.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,99/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer n8n met AI Assistent via één-klik-installatie.

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KVM 2
21,99
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64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met n8n with AI Assistant kunt bouwen

n8n is een workflowautomatiseringsplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele node-gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste nodes, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt, in plaats van je logboeken te laten lezen.

De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op je eigen VPS wordt geïmplementeerd, in plaats van op een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op je infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl je onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak hebt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van n8n with AI Assistant

Chatgestuurde workflowbouw

Beschrijf de automatisering die je wilt in gewone taal en de assistent stelt de nodes, verbindingen en uitdrukkingen voor je samen.

Zelfgehoste codesandbox

Gegenereerde code wordt uitgevoerd in een geïsoleerde sandboxdienst die draait op jouw eigen VPS, dus er wordt niets verzonden naar een externe uitvoeringsprovider.

Begeleide foutopsporing

Vraag de assistent waarom een uitvoering is mislukt en krijg een uitleg met een concrete oplossing in plaats van te graven door ruwe uitvoeringslogboeken.

Toegang tot Nexos AI-model

Eén Nexos AI-sleutel geeft de assistent toegang tot toonaangevende modellen, en je kunt het model dat het gebruikt op elk moment wijzigen.

Volledige n8n Automatiseringssuite

Alles in standaard n8n is inbegrepen — honderden integraties, webhooks, schema's en aangepaste JavaScript-nodes.

Data blijft op jouw VPS

Workflowdefinities, API-referenties en uitvoeringsgeschiedenis worden opgeslagen in een permanent opslagvolume dat je beheert en waarvan je vrijelijk een back-up kunt maken.

Waarom n8n with AI Assistant op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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