Tot wel 69% korting op Onyx

Implementeer Onyx met één-klik-installatie.

Open-source AI-chat en bedrijfszoekplatform dat elke LLM verbindt met je teamkennis.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Onyx met één-klik-installatie.

Kies een VPS-plan voor Onyx

69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Onyx kunt bouwen

Onyx is een open-source AI-platform dat een functierijke chatinterface combineert met een bedrijfszoekfunctie voor de documenten en applicaties van je team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat wordt blootgesteld via Ollama of vLLM — zodat je vrij blijft om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder je stack te herschrijven.

Door Onyx zelf te hosten op je VPS blijven chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die je beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op van Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Onyx

Werkt met elke LLM

Neem je eigen API-sleutels mee voor OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, inclusief lokale Ollama- en vLLM-implementaties.

Veertig plus connectoren

Indexeer Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk en nog veel meer, zodat chatantwoorden jouw echte teamkennis gebruiken.

AI-agents en assistenten

Bouw aangepaste assistenten met op maat gemaakte prompts, connectorbereiken en tools, zodat elk team een AI krijgt die is afgestemd op zijn werkstroom.

Bronvermeldingen en onderbouwing

Elk antwoord verwijst terug naar het brondocument, zodat gebruikers beweringen kunnen verifiëren en antwoorden kunnen vertrouwen in plaats van te gissen naar hallucinaties.

Rolgebaseerde machtigingen

Toegangscontrole op documentniveau erft de rechten van het bronsysteem, zodat gebruikers alleen zien wat ze al mogen lezen.

Zelfgehoste privacy

Chats, vectoren en brondocumenten blijven op jouw VPS — er wordt niets verzonden naar Onyx-servers en je behoudt volledige controle over model- en connectorverkeer.

Waarom Onyx op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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