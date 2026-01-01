Onyx is een open-source AI-platform dat een functierijke chatinterface combineert met een bedrijfszoekfunctie voor de documenten en applicaties van je team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat wordt blootgesteld via Ollama of vLLM — zodat je vrij blijft om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder je stack te herschrijven.

Door Onyx zelf te hosten op je VPS blijven chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die je beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op van Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.