Implementeer Onyx met één-klik-installatie.
Open-source AI-chat en bedrijfszoekplatform dat elke LLM verbindt met je teamkennis.
Kies een VPS-plan voor Onyx
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Onyx kunt bouwen
Onyx is een open-source AI-platform dat een functierijke chatinterface combineert met een bedrijfszoekfunctie voor de documenten en applicaties van je team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat wordt blootgesteld via Ollama of vLLM — zodat je vrij blijft om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder je stack te herschrijven.
Door Onyx zelf te hosten op je VPS blijven chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die je beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op van Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.
Belangrijkste kenmerken van Onyx
Werkt met elke LLM
Neem je eigen API-sleutels mee voor OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, inclusief lokale Ollama- en vLLM-implementaties.
Veertig plus connectoren
Indexeer Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk en nog veel meer, zodat chatantwoorden jouw echte teamkennis gebruiken.
AI-agents en assistenten
Bouw aangepaste assistenten met op maat gemaakte prompts, connectorbereiken en tools, zodat elk team een AI krijgt die is afgestemd op zijn werkstroom.
Bronvermeldingen en onderbouwing
Elk antwoord verwijst terug naar het brondocument, zodat gebruikers beweringen kunnen verifiëren en antwoorden kunnen vertrouwen in plaats van te gissen naar hallucinaties.
Rolgebaseerde machtigingen
Toegangscontrole op documentniveau erft de rechten van het bronsysteem, zodat gebruikers alleen zien wat ze al mogen lezen.
Zelfgehoste privacy
Chats, vectoren en brondocumenten blijven op jouw VPS — er wordt niets verzonden naar Onyx-servers en je behoudt volledige controle over model- en connectorverkeer.
Waarom Onyx op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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