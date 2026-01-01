Implementeer ESPHome met één-klik-installatie.
YAML-gestuurd firmwarebeheersysteem voor ESP8266- en ESP32-microcontrollers met een webdashboard en draadloze updates.
Kies een VPS-plan voor ESPHome
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ESPHome kunt bouwen
ESPHome is een open-source systeem dat ESP8266- en ESP32-microcontrollers omzet in smarthome-apparaten met behulp van eenvoudige YAML-configuratiebestanden. C++-programmering is niet nodig — definieer sensoren, schakelaars en displays in YAML, en ESPHome compileert en flasht automatisch geoptimaliseerde firmware. Het integreert naadloos met Home Assistant en ondersteunt MQTT voor compatibiliteit met elk automatiseringsplatform.
ESPHome draaien op een VPS biedt doorlopend apparaatbeheer en firmwarecompilatie op afstand, overal toegankelijk. Jouw apparaatconfiguraties worden centraal opgeslagen en geback-upt, en over-the-air updates kunnen worden geactiveerd zonder dat je op het lokale netwerk hoeft te zijn waar de fysieke apparaten zich bevinden.
Belangrijkste kenmerken van ESPHome
YAML-configuratie
Definieer het gedrag van ESP-apparaten in eenvoudige YAML-bestanden met automatische validatie — geen C++-kennis of IDE-installatie vereist.
Over-the-Air-updates
Verstuur firmware-updates draadloos naar al je ESP-apparaten zonder fysieke toegang, waardoor grote implementaties eenvoudig te onderhouden zijn.
Home Assistant Integratie
Native API-integratie met Home Assistant maakt directe apparaatdetectie en lokale controle zonder vertraging mogelijk, zonder cloudafhankelijkheid.
500+ Componenten
Ondersteuning voor honderden sensoren, schermen, LED-controllers en actuatoren betekent dat bijna elke hardware direct uit de doos kan worden geïntegreerd.
Realtime logboekregistratie
Stream live apparaatlogboeken direct in het webdashboard voor snelle probleemoplossing en het monitoren van sensorwaarden tijdens de ontwikkeling.
Waarom ESPHome op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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