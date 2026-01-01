ESPHome is een open-source systeem dat ESP8266- en ESP32-microcontrollers omzet in smarthome-apparaten met behulp van eenvoudige YAML-configuratiebestanden. C++-programmering is niet nodig — definieer sensoren, schakelaars en displays in YAML, en ESPHome compileert en flasht automatisch geoptimaliseerde firmware. Het integreert naadloos met Home Assistant en ondersteunt MQTT voor compatibiliteit met elk automatiseringsplatform.

ESPHome draaien op een VPS biedt doorlopend apparaatbeheer en firmwarecompilatie op afstand, overal toegankelijk. Jouw apparaatconfiguraties worden centraal opgeslagen en geback-upt, en over-the-air updates kunnen worden geactiveerd zonder dat je op het lokale netwerk hoeft te zijn waar de fysieke apparaten zich bevinden.