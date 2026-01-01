CoreControl is een zelfgehost infrastructuurdashboard dat teams en individuen een uniform overzicht geeft van hun serverpark. Het volgt serverhardwaredetails, monitort de uptime van applicaties met historische beschikbaarheidsrecords, genereert netwerkstroomschema's en toont real-time CPU-, RAM- en schijfstatistieken die zijn verzameld door een lichtgewicht begeleidende agent.

In tegenstelling tot gehoste monitoringdiensten draait CoreControl volledig op je eigen VPS en slaat het alle gegevens op in een lokale PostgreSQL-database. Teams kunnen servers en applicaties in groepen organiseren, eigenaar-, beheerder- of gebruikersrollen toewijzen en de infrastructuurstatus volgen zonder gegevens naar externe services te sturen.