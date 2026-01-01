Implementeer CoreControl met één-klik-installatie.
Zelfgehost infrastructuurdashboard voor het beheren van servers, het monitoren van de applicatie-uptime en het visualiseren van jouw netwerktopologie.
Kies een VPS-plan voor CoreControl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CoreControl kunt bouwen
CoreControl is een zelfgehost infrastructuurdashboard dat teams en individuen een uniform overzicht geeft van hun serverpark. Het volgt serverhardwaredetails, monitort de uptime van applicaties met historische beschikbaarheidsrecords, genereert netwerkstroomschema's en toont real-time CPU-, RAM- en schijfstatistieken die zijn verzameld door een lichtgewicht begeleidende agent.
In tegenstelling tot gehoste monitoringdiensten draait CoreControl volledig op je eigen VPS en slaat het alle gegevens op in een lokale PostgreSQL-database. Teams kunnen servers en applicaties in groepen organiseren, eigenaar-, beheerder- of gebruikersrollen toewijzen en de infrastructuurstatus volgen zonder gegevens naar externe services te sturen.
Belangrijkste kenmerken van CoreControl
Serverhardware-inventaris
Voeg al je servers toe en organiseer ze, met hardwarespecificaties, statusindicatoren en snelkoppelingen naar beheerpanelen, vanuit één dashboard.
Applicatie-uptimemonitoring
Houd bij of zelfgehoste services realtime online of offline zijn, met historische beschikbaarheidsgegevens en meldingen.
Lichtgewicht metricsagent
Een op Go gebaseerde ondersteunende agent verzamelt CPU-, RAM- en schijfgebruik van elke server en stuurt statistieken door naar het centrale dashboard zonder zware afhankelijkheden.
Netwerkvisualisatie
Genereer visuele netwerkstroomschema's om te documenteren en te begrijpen hoe je servers en services met elkaar verbonden zijn binnen je infrastructuur.
Teamrollen en toegang
Nodig teamleden uit en wijs eigenaar-, beheerder- of gebruikersrollen toe om te bepalen wie de infrastructuur kan beheren en monitoringrapporten kan bekijken.
Waarom CoreControl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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