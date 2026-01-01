Implementeer GitLab met één-klik-installatie.
Compleet open-source DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-pijplijnen en projectmanagement combineert in één applicatie.
Kies een VPS-plan voor GitLab
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GitLab kunt bouwen
GitLab Community Edition is een alles-in-één DevOps-platform. Het combineert Git-repositoryhosting, CI/CD-automatisering, issue tracking, code review en een container registry in één zelfgehoste applicatie. Zo hoef je geen meerdere afzonderlijke tools te integreren en beschikken teams over een compleet platform voor de softwareontwikkelingslevenscyclus, onder volledige organisatorische controle.
Door GitLab zelf te hosten, vervalt de prijs per gebruiker en blijven broncode, CI/CD-geheimen en beveiligingsscanresultaten op je eigen infrastructuur. Let op: de eerste opstart duurt 3 tot 10 minuten omdat alle interne services initialiseren — je krijgt tijdens het opstarten 502-foutmeldingen te zien; dat is normaal. Voor implementaties voor kleine teams wordt minimaal 2 CPU-kernen en 4 GB RAM aanbevolen.
Belangrijkste kenmerken van GitLab
Ingebouwde CI/CD-pipelines
Geïntegreerde pipelinerunners automatiseren het testen, het bouwen van Docker-images en implementaties zonder afhankelijk te zijn van Jenkins of externe CI-diensten.
Containerregister
Sla Docker-images op en beheer ze direct naast je code in een ingebouwd privé containerregister.
Werkstromen voor samenvoegverzoeken
Codereview met inline opmerkingen, goedkeuringsregels en sjablonen voor merge-requests zorgt ervoor dat er bij elke wijziging kwaliteitspoorten aanwezig zijn.
Beveiligingsscan
Ingebouwde SAST, afhankelijkheidsscan en geheime detectie identificeren kwetsbaarheden voordat code de productie bereikt.
Probleemregistratie en planning
Borden, mijlpalen, labels en roadmaps laten teams werk plannen en volgen op hetzelfde platform waar code zich bevindt.
Waarom GitLab op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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