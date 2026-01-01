GitLab Community Edition is een alles-in-één DevOps-platform. Het combineert Git-repositoryhosting, CI/CD-automatisering, issue tracking, code review en een container registry in één zelfgehoste applicatie. Zo hoef je geen meerdere afzonderlijke tools te integreren en beschikken teams over een compleet platform voor de softwareontwikkelingslevenscyclus, onder volledige organisatorische controle.

Door GitLab zelf te hosten, vervalt de prijs per gebruiker en blijven broncode, CI/CD-geheimen en beveiligingsscanresultaten op je eigen infrastructuur. Let op: de eerste opstart duurt 3 tot 10 minuten omdat alle interne services initialiseren — je krijgt tijdens het opstarten 502-foutmeldingen te zien; dat is normaal. Voor implementaties voor kleine teams wordt minimaal 2 CPU-kernen en 4 GB RAM aanbevolen.