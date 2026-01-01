Implementeer Navidrome met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste muziekstreamingserver die jouw persoonlijke collectie overal afspeelt via een browser of Subsonic-compatibele apps.
Kies een VPS-plan voor Navidrome
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Navidrome kunt bouwen
Navidrome is een lichtgewicht, snelle muziekstreamingserver die je Spotify-achtige toegang geeft tot je eigen muziekcollectie vanaf elk apparaat. Het scant automatisch je muziekmappen, extraheert metadata en serveert MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- en OPUS-bestanden via een moderne webinterface en een Subsonic-compatibele API die wordt ondersteund door tientallen mobiele apps, waaronder DSub, Symfonium en Feishin. Ondersteuning voor meerdere gebruikers betekent dat elke luisteraar zijn eigen afspeellijsten, beoordelingen en luisterstatistieken krijgt.
Navidrome zelf hosten betekent permanente toegang tot elk album dat je bezit, ongeacht licentiewijzigingen of het stopzetten van services. Er zijn geen abonnementskosten, geen audiokwaliteitscompressie en geen gedragstracking — alleen je muziek, gestreamd vanaf je eigen infrastructuur in volledige kwaliteit.
Belangrijkste kenmerken van Navidrome
Subsonic API-compatibel
Werkt met tientallen mobiele apps op iOS en Android, zodat je je favoriete speler kunt kiezen zonder vast te zitten aan een eigen client.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Streamt MP3, FLAC, AAC, OGG en OPUS met on-the-fly transcodering om de bitrate aan te passen voor tragere verbindingen zonder kwaliteitsverlies van de bron.
Automatische bibliotheekscanning
Scant automatisch muziekmappen volgens een configureerbaar schema, extraheert metadata en albumhoezen, zodat je bibliotheek actueel blijft wanneer je bestanden toevoegt.
Luisterfunctie voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt onafhankelijke afspeellijsten, sterbeoordelingen en luistergeschiedenis op een gedeelde server zonder iemand anders te storen.
Last.fm Scrobbling
Houdt je luistergeschiedenis automatisch bij op Last.fm en ListenBrainz, waardoor je afspeelaantallen en muziekprofiel up-to-date blijven.
Waarom Navidrome op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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