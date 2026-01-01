Navidrome is een lichtgewicht, snelle muziekstreamingserver die je Spotify-achtige toegang geeft tot je eigen muziekcollectie vanaf elk apparaat. Het scant automatisch je muziekmappen, extraheert metadata en serveert MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- en OPUS-bestanden via een moderne webinterface en een Subsonic-compatibele API die wordt ondersteund door tientallen mobiele apps, waaronder DSub, Symfonium en Feishin. Ondersteuning voor meerdere gebruikers betekent dat elke luisteraar zijn eigen afspeellijsten, beoordelingen en luisterstatistieken krijgt.

Navidrome zelf hosten betekent permanente toegang tot elk album dat je bezit, ongeacht licentiewijzigingen of het stopzetten van services. Er zijn geen abonnementskosten, geen audiokwaliteitscompressie en geen gedragstracking — alleen je muziek, gestreamd vanaf je eigen infrastructuur in volledige kwaliteit.