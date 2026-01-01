Implementeer Percona PMM met één klik installatie.
Open-source platform voor databasemonitoring en -beheer dat MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor Percona PMM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Percona PMM kunt bouwen
Percona Monitoring and Management (PMM) is een gratis, open-source platform dat speciaal is gebouwd voor database-observability. Het verzamelt metrics, query-analyse en prestatiegegevens van MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL, en toont vervolgens alles in vooraf gebouwde Grafana-dashboards met diepgaande drill-down per query. PMM bevat een ingebouwde Query Analytics (QAN)-engine die trage queries opspoort, uitvoeringsplannen uitlegt en query-fingerprints in de loop van de tijd bijhoudt — waardoor DBA's de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben om de prestaties te optimaliseren zonder tooling van derden.
Zelf-hosting van PMM op je VPS houdt gevoelige databasegegevens en querydata volledig binnen je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per host, geen cloud-egress kosten en geen vendor lock-in — alleen volledige controle over retentieperiodes, waarschuwingsdrempels en dashboardaanpassing.
Belangrijkste kenmerken van Percona PMM
Multidatabase-ondersteuning
Bewaak MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL vanuit één interface zonder afzonderlijke monitoringstacks te implementeren per databasetype.
Query-analyse
Identificeer en analyseer de traagste en meest resource-intensieve queries met uitsplitsingen van uitvoeringsplannen en historische vingerafdruktracking.
Vooraf gebouwde dashboards
Tientallen Grafana-dashboards worden standaard geleverd, die de InnoDB-internals, replicatievertraging, MongoDB-oplog en PostgreSQL vacuum-activiteit behandelen.
Geïntegreerde waarschuwing
Definieer drempelwaardegebaseerde waarschuwingen voor replicatievertraging, schijfgebruik, trage queries en verbindingsverzadiging met ingebouwde Percona Alerting.
Adviseurs voor beveiligingsdreigingen
Geautomatiseerde databasebeveiligingscontroles signaleren configuratierisico's zoals ontbrekende authenticatie, zwakke wachtwoorden en blootgestelde beheerdersinterfaces.
Gegevensbewaringbeheer
Configureer retentieperioden en resolutie van metrische gegevens onafhankelijk om het opslaggebruik af te stemmen op de granulariteit die je nodig hebt voor capaciteitsplanning.
Waarom Percona PMM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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