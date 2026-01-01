Tot wel 69% korting op Percona PMM

Implementeer Percona PMM met één klik installatie.

Open-source platform voor databasemonitoring en -beheer dat MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer ondersteunt.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Percona PMM met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Percona PMM kunt bouwen

Percona Monitoring and Management (PMM) is een gratis, open-source platform dat speciaal is gebouwd voor database-observability. Het verzamelt metrics, query-analyse en prestatiegegevens van MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL, en toont vervolgens alles in vooraf gebouwde Grafana-dashboards met diepgaande drill-down per query. PMM bevat een ingebouwde Query Analytics (QAN)-engine die trage queries opspoort, uitvoeringsplannen uitlegt en query-fingerprints in de loop van de tijd bijhoudt — waardoor DBA's de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben om de prestaties te optimaliseren zonder tooling van derden.

Zelf-hosting van PMM op je VPS houdt gevoelige databasegegevens en querydata volledig binnen je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per host, geen cloud-egress kosten en geen vendor lock-in — alleen volledige controle over retentieperiodes, waarschuwingsdrempels en dashboardaanpassing.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Percona PMM

Multidatabase-ondersteuning

Bewaak MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL vanuit één interface zonder afzonderlijke monitoringstacks te implementeren per databasetype.

Query-analyse

Identificeer en analyseer de traagste en meest resource-intensieve queries met uitsplitsingen van uitvoeringsplannen en historische vingerafdruktracking.

Vooraf gebouwde dashboards

Tientallen Grafana-dashboards worden standaard geleverd, die de InnoDB-internals, replicatievertraging, MongoDB-oplog en PostgreSQL vacuum-activiteit behandelen.

Geïntegreerde waarschuwing

Definieer drempelwaardegebaseerde waarschuwingen voor replicatievertraging, schijfgebruik, trage queries en verbindingsverzadiging met ingebouwde Percona Alerting.

Adviseurs voor beveiligingsdreigingen

Geautomatiseerde databasebeveiligingscontroles signaleren configuratierisico's zoals ontbrekende authenticatie, zwakke wachtwoorden en blootgestelde beheerdersinterfaces.

Gegevensbewaringbeheer

Configureer retentieperioden en resolutie van metrische gegevens onafhankelijk om het opslaggebruik af te stemmen op de granulariteit die je nodig hebt voor capaciteitsplanning.

Waarom Percona PMM op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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