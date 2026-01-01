OrangeHRM is een volledig open-source Human Resource Management-platform dat door duizenden organisaties wereldwijd wordt gebruikt. Het omvat de volledige HR-levenscyclus — van werknemersdossiers en verlofbeheer tot functioneringsgesprekken, wervingsprocessen en tijdregistratie — in één enkele zelfgehoste applicatie.

Door OrangeHRM op je eigen VPS te hosten, houd je alle werknemersgegevens, salarisinformatie en HR-dossiers onder je directe controle, zonder SaaS-kosten per gebruiker. Je krijgt volledige toegang tot de database voor aangepaste rapportage en integraties, terwijl je de volledige eigendom behoudt over gevoelige personeelsgegevens.