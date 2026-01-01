Implementeer OrangeHRM met één-klik-installatie.
Open-source HRM-systeem voor het beheren van werknemers, verlof, werving en HR-workflows.
Kies een VPS-plan voor OrangeHRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OrangeHRM kunt bouwen
OrangeHRM is een volledig open-source Human Resource Management-platform dat door duizenden organisaties wereldwijd wordt gebruikt. Het omvat de volledige HR-levenscyclus — van werknemersdossiers en verlofbeheer tot functioneringsgesprekken, wervingsprocessen en tijdregistratie — in één enkele zelfgehoste applicatie.
Door OrangeHRM op je eigen VPS te hosten, houd je alle werknemersgegevens, salarisinformatie en HR-dossiers onder je directe controle, zonder SaaS-kosten per gebruiker. Je krijgt volledige toegang tot de database voor aangepaste rapportage en integraties, terwijl je de volledige eigendom behoudt over gevoelige personeelsgegevens.
Belangrijkste kenmerken van OrangeHRM
Personeelsbeheer
Beheer een gecentraliseerd werknemersoverzicht met functiegeschiedenis, documenten, kwalificaties en organisatiestructuur op één plek.
Verlof en aanwezigheid
Beheer verlofrechten, goedkeuringsworkflows, vakantiekalenders en aanwezigheidsregistraties voor je hele personeelsbestand.
Wervingsmodule
Volg vacatures, sollicitaties van kandidaten, interviewfasen en aanstellingsbeslissingen zonder een aparte ATS-tool.
Prestatiebeoordelingen
Voer gestructureerde beoordelingscycli uit met doelbepaling, 360-graden feedback en configureerbare beoordelingsworkflows.
Tijd- en projectregistratie
Registreer urenstaten voor projecten en klanten, met goedkeuringsstromen en exporteerbare rapporten voor facturering of salarisadministratie.
Waarom OrangeHRM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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