Implementeer Vault met één klik installatie.
Industriestandaard geheimenbeheerplatform voor het veilig opslaan, openen en roteren van gevoelige inloggegevens en certificaten.
Kies een VPS-plan voor Vault
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vault kunt bouwen
HashiCorp Vault is een op identiteit gebaseerd platform voor het beheer van secrets dat de controle over gevoelige gegevens — API-sleutels, databasewachtwoorden, certificaten en tokens — over je hele infrastructuur centraliseert. In plaats van inloggegevens te verspreiden over configuratiebestanden en omgevingsvariabelen, biedt Vault één enkele betrouwbare bron met volledige auditlogging van elke toegangspoging.
Vault ondersteunt dynamische secrets die on-demand worden gegenereerd en automatisch worden ingetrokken na gebruik, waardoor de blootstelling door gelekte of langdurige inloggegevens drastisch wordt verminderd. Door Vault zelf te hosten op een VPS houd je je secrets-infrastructuur volledig onder je controle — geen enkele cloudprovider heeft toegang tot je sleutels, audit trails of de applicaties die ze beschermen.
Belangrijkste kenmerken van Vault
Dynamische geheimen
Genereer kortstondige inloggegevens voor databases en cloudservices op aanvraag — automatisch ingetrokken na een configureerbare TTL, waardoor het risico van langdurige gelekte geheimen wordt geëlimineerd.
Encryptie als een dienst
Versleutel en ontsleutel applicatiegegevens via de Vault API zonder cryptografische sleutels direct te beheren, zodat gevoelige gegevens beschermd blijven zonder wijzigingen aan je opslaglaag.
Volledige auditlogging
Elke geheime lees-, schrijf- en verwijderactie wordt gelogd met volledige identiteits- en tijdstempelgegevens, wat een onveranderlijk spoor oplevert voor compliance-audits en incidentonderzoeken.
Meerdere authenticatiemethoden
Authenticeer via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM of Kubernetes-serviceaccounts, waarbij Vault wordt geïntegreerd in je bestaande identiteits- en implementatiepijplijnen.
Leasing van geheimen en TTL's
Geheimen worden uitgegeven met een geldigheidsduur en kunnen programmatisch worden vernieuwd of ingetrokken, waardoor je gedetailleerde levenscyclusbeheer hebt over elke inloggegeven die Vault beheert.
Waarom Vault op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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