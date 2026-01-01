HashiCorp Vault is een op identiteit gebaseerd platform voor het beheer van secrets dat de controle over gevoelige gegevens — API-sleutels, databasewachtwoorden, certificaten en tokens — over je hele infrastructuur centraliseert. In plaats van inloggegevens te verspreiden over configuratiebestanden en omgevingsvariabelen, biedt Vault één enkele betrouwbare bron met volledige auditlogging van elke toegangspoging.

Vault ondersteunt dynamische secrets die on-demand worden gegenereerd en automatisch worden ingetrokken na gebruik, waardoor de blootstelling door gelekte of langdurige inloggegevens drastisch wordt verminderd. Door Vault zelf te hosten op een VPS houd je je secrets-infrastructuur volledig onder je controle — geen enkele cloudprovider heeft toegang tot je sleutels, audit trails of de applicaties die ze beschermen.