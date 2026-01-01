Implementeer Yaade met één-klik-installatie.
Open source, zelfgehoste samenwerkingsgerichte API-ontwikkelomgeving gebouwd voor teams die waarde hechten aan gegevensprivacy.
Kies een VPS-plan voor Yaade
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yaade kunt bouwen
Yaade is een open source, zelfgehoste API-ontwikkelomgeving, ontworpen als een privacy-gericht alternatief voor cloudgebaseerde API-clients. In tegenstelling tot gehoste tools die jouw API-collecties en geheimen op servers van derden opslaan, houdt Yaade alle gegevens op jouw eigen infrastructuur — inclusief inloggegevens, tokens en verzoekgeschiedenis.
Teams kunnen API-collecties veilig delen, meerdere omgevingen beheren, JavaScript-scripts uitvoeren als cron-taken of via API, en importeren vanuit OpenAPI of Postman. Met ingebouwde ondersteuning voor meerdere gebruikers, toegangstokens, OAuth2/OIDC-authenticatie en een bestandsgebaseerde H2-database die geen extra configuratie vereist, is Yaade lichtgewicht genoeg voor één enkele ontwikkelaar, maar krachtig genoeg voor een heel engineeringteam.
Belangrijkste kenmerken van Yaade
Samenwerkingscollecties
Deel API-collecties met je hele team met rolgebaseerde toegang, zodat iedereen werkt vanuit dezelfde bron van waarheid zonder verzoeken te kopiëren en plakken.
Ondersteuning voor meerdere omgevingen
Definieer afzonderlijke omgevingen voor ontwikkeling, staging en productie, en schakel vervolgens direct van context zonder handmatig URL's of tokens bij te werken.
Ingebouwde scripting
Schrijf JavaScript-scripts om API-workflows te automatiseren, tests uit te voeren of verzoeken aan elkaar te koppelen — en plan ze in als cronjobs of activeer ze via de ingebouwde API.
OpenAPI- en Postman-import
Importeer bestaande collecties van OpenAPI-specificaties of Postman-exports om je team te migreren zonder verzoekbibliotheken helemaal opnieuw op te bouwen.
OAuth2- en OIDC-authenticatie
Integreer met externe identiteitsproviders via OAuth2 en OIDC, zodat je team inlogt met bestaande bedrijfsgegevens in plaats van afzonderlijke accounts te beheren.
Geen databaseinstelling vereist
Yaade gebruikt een ingebedde H2 bestandsgebaseerde database, dus er zijn geen aparte databasecontainers om te configureren — start gewoon de container en je gegevens blijven automatisch behouden.
Waarom Yaade op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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