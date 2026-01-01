Yaade is een open source, zelfgehoste API-ontwikkelomgeving, ontworpen als een privacy-gericht alternatief voor cloudgebaseerde API-clients. In tegenstelling tot gehoste tools die jouw API-collecties en geheimen op servers van derden opslaan, houdt Yaade alle gegevens op jouw eigen infrastructuur — inclusief inloggegevens, tokens en verzoekgeschiedenis.

Teams kunnen API-collecties veilig delen, meerdere omgevingen beheren, JavaScript-scripts uitvoeren als cron-taken of via API, en importeren vanuit OpenAPI of Postman. Met ingebouwde ondersteuning voor meerdere gebruikers, toegangstokens, OAuth2/OIDC-authenticatie en een bestandsgebaseerde H2-database die geen extra configuratie vereist, is Yaade lichtgewicht genoeg voor één enkele ontwikkelaar, maar krachtig genoeg voor een heel engineeringteam.