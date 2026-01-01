ArangoDB is een open-source, native multi-model database die grafieken, documenten en key-value data verwerkt binnen één enkele engine. In tegenstelling tot gespecialiseerde databases die je vastzetten op één datamodel, laat ArangoDB je modellen combineren in één enkele query met behulp van AQL (ArangoDB Query Language), waardoor de noodzaak om afzonderlijke systemen voor verschillende datatypes te onderhouden, vervalt.

ArangoDB zelf hosten geeft je volledige controle over je data, schema en prestatie-optimalisatie zonder licentiekosten of gebruiksbeperkingen. De ingebouwde webinterface biedt visuele grafiekverkenning, query-uitvoering, collectiebeheer en servermonitoring zonder extra tooling.