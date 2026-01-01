Implementeer ArangoDB met één klik installatie.
Native multimodel database die grafieken, documenten en key-value data ondersteunt via één enkele uniforme querytaal.
Kies een VPS-plan voor ArangoDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArangoDB kunt bouwen
ArangoDB is een open-source, native multi-model database die grafieken, documenten en key-value data verwerkt binnen één enkele engine. In tegenstelling tot gespecialiseerde databases die je vastzetten op één datamodel, laat ArangoDB je modellen combineren in één enkele query met behulp van AQL (ArangoDB Query Language), waardoor de noodzaak om afzonderlijke systemen voor verschillende datatypes te onderhouden, vervalt.
ArangoDB zelf hosten geeft je volledige controle over je data, schema en prestatie-optimalisatie zonder licentiekosten of gebruiksbeperkingen. De ingebouwde webinterface biedt visuele grafiekverkenning, query-uitvoering, collectiebeheer en servermonitoring zonder extra tooling.
Belangrijkste kenmerken van ArangoDB
Multi-Model query's
Query grafieken, documenten en sleutelwaardegegevens samen in één enkele AQL-instructie zonder te hoeven joinen over afzonderlijke databases.
Graafdoorloop
Doorloop relaties over miljoenen verbonden knooppunten met native graafalgoritmen, waaronder het kortste pad, k-kortste paden en patroonherkenning.
Ingebouwde Web UI
Beheer collecties, voer query's uit, visualiseer grafieken en bewaak serverprestaties vanaf een via de browser toegankelijk dashboard op poort 8529.
Flexibel Schema
Sla schema-loze JSON-documenten op of dwing een per-collectie structuur af, en pas je aan veranderende gegevensvereisten aan zonder migraties.
AQL Vermogen
ArangoDB Querytaal combineert graafdoorlopen, documentfiltering en aggregaties in een expressieve, leesbare syntaxis die vergelijkbaar is met SQL.
Waarom ArangoDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.